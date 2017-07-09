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Попытка номер семь. Погода в Гомеле на неделе

10.07.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе — макушка лета, а купальники у большинства по-прежнему пылятся на антерсолях. Теперь, вздыхают пессимисты, уже и не достанем. Еще не все потеряно, впереди отпуск и жаркие страны — возражают оптимисты. Виноватый во всем июль попытается исправить ситуацию. Но снова что-то пойдет не так.


Самым летним на этой неделе выдастся завтрашний день. Температура прогреется до +27°, будет ясно и безоблачно. Но уже вечером небо потускнеет, начнет накрапывать дождь. Осадки ждут гомельчан также в среду и четверг. В эти дни — плюс 25°. В пятницу термометр поднимется лишь до +22° днем и +14° ночью, возможны дожди и грозы.

 
 
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На этой неделе - макушка лета, а купальники у большинства по-прежнему пылятся на антерсолях. Теперь, вздыхают пессимисты, уже и не достанем. Еще не все потеряно,...

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