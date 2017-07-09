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Сертификаты ЦТ начали выдавать в Беларуси
10.07.2017 09:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Сертификаты о прохождении централизованного тестирования (ЦТ) начинают выдавать в Беларуси в понедельник, сообщили Sputnik в Минобразования республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Абитуриенты сдавали ЦТ – необходимый этап вступительной кампании в вузы Беларуси – на протяжении июня и первых дней июля. Всего на испытания в текущем году зарегистрировались более 90 тысяч человек.
Сертификаты о прохождении ЦТ начали выдавать 10 июля. Забрать документ можно в том пункте, где абитуриент проходил тестирование. Получить сертификат абитуриент должен сам, в исключительном случае это может сделать его законный представитель.
Сертификаты о прохождении ЦТ в 2017 году будут действительны на протяжении двух лет – до конца 2018 года. Следовательно, абитуриенты смогут по ним поступать в учебные заведения и в следующем году.
Подача документов в вузы начнется уже в среду 12 июля.
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Сертификаты о прохождении тестирования в текущем году будут действовать до конца 2018 года.
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