Сертификаты ЦТ начали выдавать в Беларуси

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Сертификаты о прохождении централизованного тестирования (ЦТ) начинают выдавать в Беларуси в понедельник, сообщили Sputnik в Минобразования республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Где и как получить сертификат ЦТ

Абитуриенты сдавали ЦТ – необходимый этап вступительной кампании в вузы Беларуси – на протяжении июня и первых дней июля. Всего на испытания в текущем году зарегистрировались более 90 тысяч человек.

Сертификаты о прохождении ЦТ начали выдавать 10 июля. Забрать документ можно в том пункте, где абитуриент проходил тестирование. Получить сертификат абитуриент должен сам, в исключительном случае это может сделать его законный представитель.

Подробности о том, где и как забирать сертификаты ЦТ >>

Сертификаты о прохождении ЦТ в 2017 году будут действительны на протяжении двух лет – до конца 2018 года. Следовательно, абитуриенты смогут по ним поступать в учебные заведения и в следующем году.

Подача документов в вузы начнется уже в среду 12 июля.

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