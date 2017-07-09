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Стартуют продажи билетов на юбилейный сезон джаза Koktebel Jazz Party
10.07.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИСК, 10 июл- Sputnik. В продажу поступили билеты на самое яркое событие в культурной жизни Крыма —
© Sputnik Владимир Астапкович
В 2016 году за три дня фестиваля выступили джазовые коллективы более чем из 15 стран мира, включая Германию, США, Францию, Великобританию, Кубу, Китай, Японию. Они исполнили свыше 150 композиций для более чем 12 тыс. зрителей.
С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".
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В этом году юбилейный Koktebel Jazz Party пройдет в ритме джазового карнавала и порадует гостей и жителей Коктебеля джазом на нескольких сценах.
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