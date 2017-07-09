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Приговор "батюшке со свастикой" огласят в понедельник

10.07.2017 09:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Приговор по уголовному делу за незаконное хранение оружия и боеприпасов огласят бывшему священнику Константину Бурыкину в понедельник, сообщила Sputnik помощник председателя суда Заводского района Минска Татьяна Брысина.

Приговор "батюшке со свастикой" огласят в понедельник
© Sputnik / Виктор Толочко
Свидетельница по делу Бурыкина: "Страшно"

Бурыкина задержали в ноябре 2016 года — в его квартире нашли два пистолета и патроны. Позже стали известны и другие подробности дела бывшего настоятеля храма в Гатово: дома у Бурыкина обнаружили нацистскую литературу и люстру в форме свастики. Есть у него и татуировка — также свастика.

В суде прошли три дня заседаний по делу Бурыкина: были допрошены понятые при обыске квартиры, его бывший приемный сын, сотрудники милиции, эксперты по баллистике и 12-летний сын Сергей.

Прокурор попросила для Бурыкина три года колонии усиленного режима. Сам обвиняемый свою вину признал, однако заверил: злого умысла в хранении оружия у него не было и оно безопасно, а фашистские взгляды он сегодня не поддерживает. Уже 10 июля суд огласит Бурыкину приговор.

После светского суда свой вердикт по бывшему священнику вынесет и Белорусская православная церковь: Бурыкину уже запрещено проводить богослужения и носить рясу, но сана его до сих пор не лишили.

 
Теги: Минск
 
 
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Гособвинитель попросил для Бурыкина три года колонии усиленного режима.

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