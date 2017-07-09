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Приговор "батюшке со свастикой" огласят в понедельник
10.07.2017 09:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Приговор по уголовному делу за незаконное хранение оружия и боеприпасов огласят бывшему священнику Константину Бурыкину в понедельник, сообщила Sputnik помощник председателя суда Заводского района Минска Татьяна Брысина.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Гособвинитель попросил для Бурыкина три года колонии усиленного режима.
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