Абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ. Где получить документы и когда их нести в вуз

10 июля абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ. Где и как получить документы и когда их нести в вузы и ссузы, в вопросах и ответах TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда получать?

Выдавать сертификаты начинают с 10 июля. Абитуриентам, которые сдавали ЦТ в резервные дни, сертификаты начнут выдавать с 13 июля.

Где получить сертификат?

Получить сертификат можно только в том пункте тестирования, где абитуриент сдавал ЦТ. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, сертификаты будут выдавать в БГУ.

/Какие документы нужны для получения?

документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, или справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

пропуск с отметкой «Тестирование прошел».

Если пропуск потерялся, абитуриент подает заявление выдать ему сертификат без предъявления пропуска.

Может ли кто-то другой получить сертификат за абитуриента?

Да. Если абитуриент не может забрать сертификат по уважительной причине, документ могут получить:

законные представители несовершеннолетних абитуриентов. Для этого им нужно предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус законного представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально.

представитель абитуриента, действующий на основании доверенности, которая удостоверена нотариально или уполномоченным должностным лицом. Для этого им нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенной нотариально.

Как быть, если в сертификате ошибка?

Если сертификат потерян или его нужно заметить, необходимо написать заявление в РИКЗ (Республиканский институт контроля знаний). Новый документ могут выдать только там.

Когда вузы начинают принимать документы?

12−17 июля — вузы начнут принимать документы на бюджет и на платное

— вузы начнут принимать документы на бюджет и на платное 12−14 июля — прием документов от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педспециальности

— прием документов от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педспециальности 12−31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

— Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены. 12 июля — 2 августа — Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

— Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены. 12 июля — 4 августа — вузы будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

Какие документы нужно предоставить при поступлении в вуз?

удостоверение личности;

заявление (заполняется по образцу, выданному в вузе);

документ об имеющемся образовании, на основании которого абитуриент поступает;

сертификаты ЦТ;

медицинская справка о возможности обучения по данному профилю образования (форма 1 здр/у-10);

документы, подтверждающие льготы;

фотографии (форма и количество фотографий устанавливаются вузом).

Когда проходят вступительные экзамены в вузах?

18−21 июля — вступительные испытания в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС

— вступительные испытания в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС 18−26 июля — вступительные экзамены в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств.

— вступительные экзамены в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств. 18−25 июля — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «очку».

— вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «очку». 6−15 декабря — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «заочку».

— вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «заочку». 15 ноября — 5 декабря — учреждения высшего образования сельхозпрофиля начнут принимать документы на «заочку».

Когда начинают ссузы начинают принимать документы?

20 июля — 3 августа — прием документов в ссузы на основе общего базового образования за счет бюджета.

— прием документов в ссузы на основе общего базового образования за счет бюджета. 20 июля — 14 августа — прием документов в ссузы на основе общего базового образования на платное.

— прием документов в ссузы на основе общего базового образования на платное. 20 июля — 9 августа — прием документов на бюджет в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием.

— прием документов на бюджет в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием. 20 июля — 16 августа — прием документов на платное в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием.

— прием документов на платное в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием. 15 июня — 20 августа — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на дневную форму обучения. Если на какие-то специальности будет недобор, то сроки приема продлят до укомплектования групп. Но не дольше чем до 15 сентября.

— прием документов в учреждения профессионально-технического образования на дневную форму обучения. Если на какие-то специальности будет недобор, то сроки приема продлят до укомплектования групп. Но не дольше чем до 15 сентября. 15 июня — 20 августа — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на вечернюю форму обучения. А по специальностям направления образования «Сельское хозяйство» — с 1 октября по 20 ноября .

— прием документов в учреждения профессионально-технического образования на вечернюю форму обучения. А по специальностям направления образования «Сельское хозяйство» — . 1−10 октября — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на заочную форму обучения.