ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле начал работу оздоровительный лагерь для трудных подростков

10.07.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гомельский городской круглосуточный профильный военно-патриотический лагерь «Я — патриот» работает с 10 июля на базе войсковой части № 5525. С 10 по 18 июля в лагере будут проживать подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, пишет БЕЛТА.

Все это время с ребятами будут заниматься опытные педагоги и психологи, представители силовых ведомств. Различные акции, конкурсы, лекционные занятия по основам безопасности жизнедеятельности в лагере пройдут при поддержке межведомственных структур Гомельского городского отдела МЧС, ГАИ, УВД Гомельского облисполкома.

Каждый день пребывания ребят в лагере будет расписан поминутно. Включены в расписание и обязательные атрибуты курсантской жизни: подъем, зарядка, завтрак и обед, вечерняя поверка.

Подростки примут участие в спортивных состязаниях по мини-футболу, настольному теннису, дартсу. Они совершат трудовой десант «Чистый четверг», встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями военно-исторического клуба «Поиск».

Разнообразна и культурная программа, включающая посещение Гомельского областного музея военной славы, музея криминалистики, Гомельского областного центра олимпийского резерва по конному спорту, картинной галереи Ващенко.

Проект «Я — патриот», который традиционно реализуется при поддержке Гомельского горисполкома, представителей межведомственных структур, комиссии по делам несовершеннолетних горисполкома, направлен на создание дополнительных возможностей для организации досуга, патриотического воспитания, условий для духовно-нравственного и физического развития подростков, требующих повышенного педагогического внимания.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый день пребывания ребят в лагере будет расписан поминутно. Включены в расписание и обязательные атрибуты курсантской жизни: подъем, зарядка, завтрак и обед,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Дзержинском районе пропал 10-летний мальчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика