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В Гомеле начал работу оздоровительный лагерь для трудных подростков
10.07.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Гомельский городской круглосуточный профильный военно-патриотический лагерь «Я — патриот» работает с 10 июля на базе войсковой части № 5525. С 10 по 18 июля в лагере будут проживать подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, пишет
Все это время с ребятами будут заниматься опытные педагоги и психологи, представители силовых ведомств. Различные акции, конкурсы, лекционные занятия по основам безопасности жизнедеятельности в лагере пройдут при поддержке межведомственных структур Гомельского городского отдела МЧС, ГАИ, УВД Гомельского облисполкома.
Каждый день пребывания ребят в лагере будет расписан поминутно. Включены в расписание и обязательные атрибуты курсантской жизни: подъем, зарядка, завтрак и обед, вечерняя поверка.
Подростки примут участие в спортивных состязаниях по мини-футболу, настольному теннису, дартсу. Они совершат трудовой десант «Чистый четверг», встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями военно-исторического клуба «Поиск».
Разнообразна и культурная программа, включающая посещение Гомельского областного музея военной славы, музея криминалистики, Гомельского областного центра олимпийского резерва по конному спорту, картинной галереи Ващенко.
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Каждый день пребывания ребят в лагере будет расписан поминутно. Включены в расписание и обязательные атрибуты курсантской жизни: подъем, зарядка, завтрак и обед,...
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