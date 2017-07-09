В Гомеле начал работу оздоровительный лагерь для трудных подростков

Гомельский городской круглосуточный профильный военно-патриотический лагерь «Я — патриот» работает с 10 июля на базе войсковой части № 5525. С 10 по 18 июля в лагере будут проживать подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, пишет БЕЛТА .

Все это время с ребятами будут заниматься опытные педагоги и психологи, представители силовых ведомств. Различные акции, конкурсы, лекционные занятия по основам безопасности жизнедеятельности в лагере пройдут при поддержке межведомственных структур Гомельского городского отдела МЧС, ГАИ, УВД Гомельского облисполкома.

Каждый день пребывания ребят в лагере будет расписан поминутно. Включены в расписание и обязательные атрибуты курсантской жизни: подъем, зарядка, завтрак и обед, вечерняя поверка.

Подростки примут участие в спортивных состязаниях по мини-футболу, настольному теннису, дартсу. Они совершат трудовой десант «Чистый четверг», встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями военно-исторического клуба «Поиск».

Разнообразна и культурная программа, включающая посещение Гомельского областного музея военной славы, музея криминалистики, Гомельского областного центра олимпийского резерва по конному спорту, картинной галереи Ващенко.

Проект «Я — патриот», который традиционно реализуется при поддержке Гомельского горисполкома, представителей межведомственных структур, комиссии по делам несовершеннолетних горисполкома, направлен на создание дополнительных возможностей для организации досуга, патриотического воспитания, условий для духовно-нравственного и физического развития подростков, требующих повышенного педагогического внимания.