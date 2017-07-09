В Дзержинском районе пропал 10-летний мальчик

Днем 9 июля в Дзержинском районе 10-летний мальчик уехал на велосипеде в неизвестном направлении и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





10-летний Никита Царковский находился в садовом товариществе «Лесная поляна» вблизи деревни Мостище Дзержинского района.

9 июля в 13.00 он уехал из товарищества на велосипеде в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 140 см, телосложение плотное, волосы русые.

Был одет: зеленый джемпер под горло, серые штаны, синие сланцы.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33 либо в милицию 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.