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В Дзержинском районе пропал 10-летний мальчик
10.07.2017 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Днем 9 июля в Дзержинском районе 10-летний мальчик уехал на велосипеде в неизвестном направлении и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
10-летний Никита Царковский находился в садовом товариществе «Лесная поляна» вблизи деревни Мостище Дзержинского района.
9 июля в 13.00 он уехал из товарищества на велосипеде в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 140 см, телосложение плотное, волосы русые.
Был одет: зеленый джемпер под горло, серые штаны, синие сланцы.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33 либо в милицию 102.
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9 июля в 13.00 он уехал из товарищества на велосипеде в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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