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Обещал посодействовать. Житель Минской области задержан за подстрекательство к даче взятки

10.07.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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49-летний житель Пуховичского района обещал родственникам лиц, обвиняемых в наркопреступлениях, посодействовать в изменении меры пресечения или прекращении в их отношении уголовного производства. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

«Мужчина, позиционируя себя человеком с определенными связями, в приватной беседе с родственниками лиц, заключенных под стражу по ст. 328 Уголовного кодекса, подчеркивал свои неформальные, хорошие отношения с руководителями правоохранительных органов и предлагал свои услуги в качестве посредника во взяточничестве. Таким образом, он смог произвести на них впечатление и склонить к даче взятки якобы должностным лицам. Для потерпевших он придумывал истории, будто бы ходит к следователю, прокурору, пытаясь благоприятно решить вопрос», — рассказали в СК.

За два месяца граждане передали задержанному 3500 рублей, которые он потратил на личные нужды.

Мужчина проживает в Пуховичском районе и не имеет постоянного места работы. В 2001 и 2004 годах отбывал наказание за совершение ряда мошеннических действий. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса. Он заключен под стражу.

 
 
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Мужчина, позиционируя себя человеком с определенными связями, в приватной беседе с родственниками лиц, заключенных под стражу по ст. 328 Уголовного кодекса,...

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