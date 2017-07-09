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Пропавшую 14-летнюю Диану Морозову нашли на трассе под Ивацевичами
10.07.2017 11:13 — Новости Общества | Tut.by
10 июля сотрудники милиции установили местонахождение
Девочку нашли около трассы под Ивацевичами. Сотрудники милиции отвезли Диану домой к маме.
Девочка находилась в розыске с 28 июня. В тот день она вышла из дома в деревне Старомлыны Дрогичинского района и пропала. Мама девочки обратилась с заявлением в милицию. Сотрудники милиции изначально сфокусировались на отработке трассы М1. По предварительной информации, Диана могла ловить попутки, чтобы направиться в сторону Орши.
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Сотрудники милиции отвезли девочку домой к маме.
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