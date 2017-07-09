Пропавшую 14-летнюю Диану Морозову нашли на трассе под Ивацевичами

10 июля сотрудники милиции установили местонахождение пропавшей 14-летней жительницы Дрогичинского района Дианы Морозовой , сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского обилсполкома Сергей Дученко.



Фото: ПСО «Ангел Брест»

Девочку нашли около трассы под Ивацевичами. Сотрудники милиции отвезли Диану домой к маме.

Девочка находилась в розыске с 28 июня. В тот день она вышла из дома в деревне Старомлыны Дрогичинского района и пропала. Мама девочки обратилась с заявлением в милицию. Сотрудники милиции изначально сфокусировались на отработке трассы М1. По предварительной информации, Диана могла ловить попутки, чтобы направиться в сторону Орши.

Ранее она неоднократно убегала из дома , бродяжничала. Нынешний побег уже седьмой по счету. В предпоследний раз она ушла из дома в апреле текущего года . Нашли ее через два месяца на трассе недалеко от Барановичей. Летом 2016 года ее отыскали в Орше. До этого — в автобусе, когда девочка ехала к своему парню в Минск.