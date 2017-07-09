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Пропавшую 14-летнюю Диану Морозову нашли на трассе под Ивацевичами

10.07.2017 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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10 июля сотрудники милиции установили местонахождение пропавшей 14-летней жительницы Дрогичинского района Дианы Морозовой, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского обилсполкома Сергей Дученко.


Фото: ПСО «Ангел Брест»

Девочку нашли около трассы под Ивацевичами. Сотрудники милиции отвезли Диану домой к маме.

Девочка находилась в розыске с 28 июня. В тот день она вышла из дома в деревне Старомлыны Дрогичинского района и пропала. Мама девочки обратилась с заявлением в милицию. Сотрудники милиции изначально сфокусировались на отработке трассы М1. По предварительной информации, Диана могла ловить попутки, чтобы направиться в сторону Орши.

Ранее она неоднократно убегала из дома, бродяжничала. Нынешний побег уже седьмой по счету. В предпоследний раз она ушла из дома в апреле текущего года. Нашли ее через два месяца на трассе недалеко от Барановичей. Летом 2016 года ее отыскали в Орше. До этого — в автобусе, когда девочка ехала к своему парню в Минск.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сотрудники милиции отвезли девочку домой к маме.

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