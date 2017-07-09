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41-летнего жителя Каменецкого района будут судить за убийство женщины

10.07.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Каменецком районе 41-летний мужчина обвиняется в жестоком убийстве своей знакомой, сообщает Следственный комитет.

Преступление обвиняемый совершил 17 апреля. Около 11.40 медикам поступил звонок из агрогородка Ходосы. Звонивший рассказал о том, что причинил телесные повреждения 56-летней женщине. Прибывшие на место медики сообщили о произошедшем в милицию.

Сельчанин пояснил, что во время распития спиртных напитков между ними вспыхнула ссора. Женщина ударила его по голове бутылкой из-под вина, а он в ответ ее избил. От полученных повреждений она скончалась.

Узнав о произошедшем, в квартиру приехала одна из дочерей убитой, которая ударила мужчину кружкой. В итоге он был госпитализирован в больницу и не смог впоследствии воспроизвести часть событий того дня. Вместе с тем это не повлекло правовых последствий для родственницы, ввиду незначительного характера повреждений.

Мужчине предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Обвиняемый проживал в п. Приозерский Каменецкого района, работал вальщиком леса, ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления.

Материалы изучены прокурором и направлены в суд.

 
 
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Женщина ударила ему по голове бутылкой из-под вина, а он в ответ ее избил.

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