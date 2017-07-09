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В Бресте проверили что быстрее: велосипед или городской автобус
10.07.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Кампания "За вело-Брест" проверила кто быстрее доберется из центра до спального микрорайона: велосипедист или пассажир городского автобуса.
Видео:
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Участники эксперимента стартовали от главного корпуса Брестского государственного университета. Конечной точкой пути выбрали остановку общественного транспорта возле Центральной городской больницы.
Велосипедист преодолел маршрут за 23 минуты и 25 секунд, а городской автобус финишировал на отметке 27 минут и 26 секунд.
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Участники эксперимента проехали от главного корпуса Брестского государственного университета до ЦГБ.
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