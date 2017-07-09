ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте проверили что быстрее: велосипед или городской автобус

10.07.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кампания "За вело-Брест" проверила кто быстрее доберется из центра до спального микрорайона: велосипедист или пассажир городского автобуса.

Видео: За вело Брест

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Участники эксперимента стартовали от главного корпуса Брестского государственного университета. Конечной точкой пути выбрали остановку общественного транспорта возле Центральной городской больницы.

Велосипедист преодолел маршрут за 23 минуты и 25 секунд, а городской автобус финишировал на отметке 27 минут и 26 секунд.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники эксперимента проехали от главного корпуса Брестского государственного университета до ЦГБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика