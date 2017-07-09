Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы

Прокурор просит признать учителей средней школы № 11 города Молодечно виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть школьницы на уборке картофеля. И приговорить каждую к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также прокурор Виктория Полещук просит суд назначить каждой из учителей штраф в размере 100 базовых величин (2300 рублей). И запретить в течение двух лет занимать должности, связанные с обеспечением безопасности детей.

— Считаю доказанной вину учителей Ирины Апанасевич и Ольги Завадской, квалификацию их действий по ч. 2 ст. 165 УК верной. Прошу учесть степень общественной опасности, характер и тяжесть последствий, а также форму вины — то есть по неосторожности. (…) И также учесть характеризующие сведения [обвиняемых] - исключительно положительные со стороны коллег и родительского комитета, — заявила гособвинитель.

Сторона обвинения пришла к заключению, что детей отправили на поле в рамках образовательного процесса (в школьном плане значилась акция «Помоги собрать урожай»). Потому педагоги были ответственны за здоровье и жизнь детей. Но они не обеспечили безопасного сопровождения детей к автобусу после окончания работ и не были рядом с 13-летней Викторией Попченей в тот момент — поэтому и не видели момента наезда.

Ранее обвиняемые — 32-летняя учительница французского языка Ольга Завадская и 44-летняя Ирина Апанасевич, учитель физики, — признали свою вину полностью.

Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя уже приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Теперь судят двух учителей средней школы № 11, которые сопровождали детей на поле. Их обвиняют по ч. 2 ст. 165 УК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть). Санкция статьи — ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.

Известно, что детей в возрасте до 14 лет привлекать к труду было нельзя. Однако этот запрет руководство школы нарушало не первый год. В сентябре 2016-го детей отправили на работы в спешке по указанию отдела образования Молодечненского райисполкома.

Из-за этого были допущены многочисленные нарушения со стороны чиновников и руководства школы: на поле ученики ехали без разрешения от родителей, во время уроков и без простейшего медицинского осмотра, а трудовые отношения между школой и сельскохозяйственной организацией никак документально не оформлялись.

(Будет дополнено.)