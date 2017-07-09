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Суд по делу погибшей школьницы: прокурор просит учителям по 2 года ограничения свободы
10.07.2017 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Прокурор просит признать
Также прокурор Виктория Полещук просит суд назначить каждой из учителей штраф в размере 100 базовых величин (2300 рублей). И запретить в течение двух лет занимать должности, связанные с обеспечением безопасности детей.
— Считаю доказанной вину учителей Ирины Апанасевич и Ольги Завадской, квалификацию их действий по ч. 2 ст. 165 УК верной. Прошу учесть степень общественной опасности, характер и тяжесть последствий, а также форму вины — то есть по неосторожности. (…) И также учесть характеризующие сведения [обвиняемых] - исключительно положительные со стороны коллег и родительского комитета, — заявила гособвинитель.
Сторона обвинения пришла к заключению, что детей отправили на поле в рамках образовательного процесса (в школьном плане значилась акция «Помоги собрать урожай»). Потому педагоги были ответственны за здоровье и жизнь детей. Но они не обеспечили безопасного сопровождения детей к автобусу после окончания работ и не были рядом с 13-летней Викторией Попченей в тот момент — поэтому и не видели момента наезда.
Ранее обвиняемые — 32-летняя учительница французского языка Ольга Завадская и 44-летняя Ирина Апанасевич, учитель физики, — признали свою вину полностью.
Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно
Теперь
Известно, что детей в возрасте до 14 лет привлекать к труду было нельзя. Однако этот запрет руководство школы нарушало не первый год. В сентябре 2016-го детей отправили на работы в спешке по указанию отдела образования Молодечненского райисполкома.
Из-за этого были допущены
(Будет дополнено.)
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А также оштрафовать на 100 базовых величин каждую и запретить в течение 2 лет занимать определенные должности.
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