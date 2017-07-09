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Макей об упрощении визового режима с ЕС: давайте не торопиться
10.07.2017 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал не торопиться в вопросе упрощения визового режима с Евросоюзом.
© Sputnik / Виктор Толочко
Переговоры между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима продолжаются несколько лет. Этой весной они вышли на финишную прямую – документы могут быть подписаны до конца года.
"Мы находимся в диалоге. Есть технические моменты, над которыми мы активно работаем", – сказал Макей в понедельник на открытии отделения посольства Нидерландов в Минске.
Министр также напомнил, что вопрос упрощения визового режима напрямую связан с необходимостью согласиться на реадмиссию.
"Я бы не стал торопиться, а дождался бы продолжения диалога, который сейчас идет", – заключил он.
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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что сейчас продолжатся диалог по визовому режиму между Беларусь и ЕС.
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