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Макей об упрощении визового режима с ЕС: давайте не торопиться

10.07.2017 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал не торопиться в вопросе упрощения визового режима с Евросоюзом.

Макей об упрощении визового режима с ЕС: давайте не торопиться
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей не видит разногласий с ЕС по упрощению визового режима

Переговоры между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима продолжаются несколько лет. Этой весной они вышли на финишную прямую – документы могут быть подписаны до конца года. 

"Мы находимся в диалоге. Есть технические моменты, над которыми мы активно работаем", – сказал Макей в понедельник на открытии отделения посольства Нидерландов в Минске. 

Министр также напомнил, что вопрос упрощения визового режима напрямую связан с необходимостью согласиться на реадмиссию. 

"Я бы не стал торопиться, а дождался бы продолжения диалога, который сейчас идет", – заключил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что сейчас продолжатся диалог по визовому режиму между Беларусь и ЕС.

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