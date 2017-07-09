Уголовное дело за хищение в особо крупном размере возбудили в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен" и директора одного из частных предприятий Шклова. Они продали льнотресту в Россию без документов. А недостачу «Могилевобллен» скрыл, сообщили в областном управлении Следственного комитета.



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По версии следствия, в июне 2015 года 34-летний экс-руководитель дал незаконные указания подчиненным ему по службе работникам отпустить шкловскому частнику более 68 тонн льнотресты без надлежащего оформления документов. Незаконно завладев продукцией, фирма перепродала ее на территории России. Ущерб, нанесенный этим «Могилевоблльну», оценили в 48 тыс. рублей.

Недостачу на предприятии скрыли, составив липовые договоры займа и товарные накладные, отразив это в бухгалтерском учете. По требованию экс-руководителя «Могилевоблльна» работники также внесли в отчеты ложные сведения об объеме валового сбора льнотресты в количестве более 1,7 тыс. тонн, которая фактически собрана не была.

Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, составление и выдача заведомо ложных документов, совершенных из иной личной заинтересованности, в том числе с целью искажения государственной статистической отчетности. Они находятся под стражей.

На имущество и денежные средства обвиняемых в размере более 100 тыс. рублей наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.