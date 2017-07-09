В Барановичах трое детей попали в реанимацию после взрыва аэрозольного баллона

8 июля трое школьников из Барановичей попали в реанимацию после взрыва аэрозольного баллона, сообщили TUT.BY информированные источники.

Пока детали произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, во дворе строящегося дома по улице 50 лет ВЛКСМ развели костер, куда попал аэрозольный баллон. От нагрева баллон взорвался, от чего трое детей 2005, 2006 и 2007 года рождения получили ожоги различной степени тяжести.

Детей госпитализировали в реанимационное отделение больницы, а затем транспортировали в лечебное учреждение столицы.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается милиция.