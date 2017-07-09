Погода на неделю: будет тепло, но с дождями и грозами, а к выходным похолодает

На этой неделе в Беларуси сохранится неустойчивая погода, в первой половине недели будет тепло, а вот к концу рабочей недели похолодает, рассказала TUT.BY заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.



Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

В понедельник, 10 июля, с прохождением активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы, ожидается теплая с грозовыми дождями погода, выписано предупреждение на грозы и на неблагоприятные явления, связанные с грозовой деятельностью.

Во вторник, 11 июля, ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем при грозах в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит +13…18 °С, по юго-западу до +20 °С; максимальная днем — +23…29 °С, а в южных районах страны воздух прогреется до +30… 34 °C.

В среду, 12 июля, сохранится теплая неустойчивая погода, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью — +12…18 °С, по юго-востоку до +20 °С, максимальная днем — +20…27 °С.

В четверг, 13 июля, погодные условия будут определять атмосферные фронты, и днем западные районы страны окажутся под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью — +11…18 °С, максимальная днем — +21…27 °С, по юго-востоку до +29 °С, а вот в западных районах страны станет прохладнее — там всего +18…20 °С.

В пятницу, 14 июля, территория Беларуси окажется под влиянием очередной системы атмосферных фронтов, за которыми на территорию нашей страны распространится прохладный воздух со Скандинавии. На большей части территории нашей страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди, днем усиление ветра порывами до 15−18 м/с, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью — +12…19 °С, максимальная днем — +15…22 °С, лишь по востоку воздух еще прогреется до +25 °С.

В выходные ожидается неустойчивая прохладная погода. На большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью — +7…15 °С, максимальная днем — +14…23 °С, в отдельных районах до +25 °С.