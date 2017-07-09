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Беларусь может закрыть часть диппредставительств за рубежом

10.07.2017 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел анализирует функционирование белорусских дипломатических представительств и может внести предложения по закрытию части из них, заявил в понедельник журналистам глава МИД Владимир Макей.

Беларусь может закрыть часть диппредставительств за рубежом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр посетил открытие отдела посольства Нидерландов в Беларуси в понедельник. Всего в республике насчитывается порядка 60 диппредставительств, в то же время республика пересматривает свое присутствие в зарубежных странах.

"Возможно, будем вносить главе государства предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучреждений. Возможно, по открытию новых загранучреждений в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси", – сказал Макей.

Как отметил глава МИД, некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть посольства в Беларуси.

"Некоторые европейские страны готовы последовать примеру Нидерландов и тоже рассматривают пошаговый вариант таких действий. В скором времени число аккредитованных в Беларуси иностранных диппредставительств увеличится", – заверил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Закрыться могут неэффективные загранучреждения, вместо них будут открываться посольства и консульства в перспективных странах.

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