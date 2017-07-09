Беларусь может закрыть часть диппредставительств за рубежом

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел анализирует функционирование белорусских дипломатических представительств и может внести предложения по закрытию части из них, заявил в понедельник журналистам глава МИД Владимир Макей.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей об упрощении визового режима с ЕС: давайте не торопиться

Министр посетил открытие отдела посольства Нидерландов в Беларуси в понедельник. Всего в республике насчитывается порядка 60 диппредставительств, в то же время республика пересматривает свое присутствие в зарубежных странах.

"Возможно, будем вносить главе государства предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучреждений. Возможно, по открытию новых загранучреждений в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси", – сказал Макей.

Как отметил глава МИД, некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть посольства в Беларуси.

"Некоторые европейские страны готовы последовать примеру Нидерландов и тоже рассматривают пошаговый вариант таких действий. В скором времени число аккредитованных в Беларуси иностранных диппредставительств увеличится", – заверил министр.