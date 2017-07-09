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Превышение радионуклидов в грибах на Гомельщине составило более 40%
10.07.2017 12:44 — Новости Общества | Tut.by
В июне на территориях, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, лесхозов Гомельского и Брестского ГПЛХО осуществлялся контроль дикорастущих ягод и грибов. В результате было установлено превышение допустимых уровней содержания радиации, сообщает «
В Гомельском лесхозе превышение радионуклидов (цезия-137) в грибах составило 40,4%. Доля проверенных ягод черники с превышением составила 31,4%.
Все грибы и ягоды были собраны в I зоне — от 1 до 5 Ки/км2.
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Все грибы и ягоды были собраны в I зоне - от 1 до 5 Ки/км2.
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