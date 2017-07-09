Превышение радионуклидов в грибах на Гомельщине составило более 40%

В июне на территориях, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, лесхозов Гомельского и Брестского ГПЛХО осуществлялся контроль дикорастущих ягод и грибов. В результате было установлено превышение допустимых уровней содержания радиации, сообщает « БелЛесоЗащита ».





В Гомельском лесхозе превышение радионуклидов (цезия-137) в грибах составило 40,4%. Доля проверенных ягод черники с превышением составила 31,4%.

Все грибы и ягоды были собраны в I зоне — от 1 до 5 Ки/км2.

В учреждении по защите и мониторингу леса отмечают, что при посещении лесов в I зоне следует обратить внимание на знак радиационной опасности, на котором указано, что «Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем».