Дождливые будни и прохладные выходные. Погода в Могилеве на неделю

Предстоящая неделя в Могилеве будет дождливой. По предварительным данным, в выходные ждать по-настоящему летнюю погоду также не стоит: прогнозируют дожди и похолодание до +17°С.



Фото: ru.tsn.ua

Сегодня, 10 июля, днем будет до +22°С, возможна гроза.

Во вторник будет около +25°С, дождливо. Прогнозируют также грозы и порывистый ветер до 10 м/с.

В среду, 12 июля, будет облачно с прояснениями, но не исключены дожди. А до середины суток будет ветрено.

13 июля ветер утихнет, но по-прежнему будет дождливо, возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит +23°С.

В пятницу похолодает до +17°С, будет пасмурно, ветрено, возможны дождь и грозы.

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