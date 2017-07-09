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Дождливые будни и прохладные выходные. Погода в Могилеве на неделю

10.07.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя в Могилеве будет дождливой. По предварительным данным, в выходные ждать по-настоящему летнюю погоду также не стоит: прогнозируют дожди и похолодание до +17°С.


Фото: ru.tsn.ua

Сегодня, 10 июля, днем будет до +22°С, возможна гроза.

Во вторник будет около +25°С, дождливо. Прогнозируют также грозы и порывистый ветер до 10 м/с.

В среду, 12 июля, будет облачно с прояснениями, но не исключены дожди. А до середины суток будет ветрено.

13 июля ветер утихнет, но по-прежнему будет дождливо, возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит +23°С.

В пятницу похолодает до +17°С, будет пасмурно, ветрено, возможны дождь и грозы.

Следи за точным прогнозом погод в своем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В пятницу столбик термометра опустится до +17 градусов.

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