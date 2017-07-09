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Дождливые будни и прохладные выходные. Погода в Могилеве на неделю
10.07.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящая неделя в Могилеве будет дождливой. По предварительным данным, в выходные ждать по-настоящему летнюю погоду также не стоит: прогнозируют дожди и похолодание до +17°С.
Сегодня, 10 июля, днем будет до +22°С, возможна гроза.
Во вторник будет около +25°С, дождливо. Прогнозируют также грозы и порывистый ветер до 10 м/с.
В среду, 12 июля, будет облачно с прояснениями, но не исключены дожди. А до середины суток будет ветрено.
13 июля ветер утихнет, но по-прежнему будет дождливо, возможна гроза. Максимальная температура воздуха составит +23°С.
В пятницу похолодает до +17°С, будет пасмурно, ветрено, возможны дождь и грозы.
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В пятницу столбик термометра опустится до +17 градусов.
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