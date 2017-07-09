МИНСК, 10 июл — Sputnik. Централизованное тестирование на 100 баллов сдали в этом году более 300 человек, заявил журналистам в понедельник вице-премьер Беларуси Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Сертификаты ЦТ начали выдавать в Беларуси

Выдача сертификатов о прохождении ЦТ началась в Беларуси в понедельник. Документ с баллом за экзамен необходимо иметь практически всем абитуриентам белорусских вузов.

Как заявил в понедельник Жарко, максимальный результат на тестировании по одному предмету получили 303 абитуриента. По двум предметам максимальный балл набрали 11 человек. В целом же, отметил вице-премьер, результаты тестирования несколько лучше прошлогодних.

"Это говорит о том, что тесты доступны, соответствуют учебной программе", — сообщил Жарко, его слова привела БелТА .

В 2016-м максимальную оценку на ЦТ получили 330 человек.

Уже после завершения вступительной кампании в вузы Беларуси в правительстве планируют провести большое совещание по централизованному тестированию и поступлению.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с критикой ЦТ — задания тестирования, по его словам, бывают слишком тяжелыми, а подход к проведению экзамена по ряду предметов можно и изменить.

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