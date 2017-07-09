ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦТ на "отлично" написали более 300 абитуриентов

10.07.2017 12:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Централизованное тестирование на 100 баллов сдали в этом году более 300 человек, заявил журналистам в понедельник вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

ЦТ на "отлично" написали более 300 абитуриентов
© Sputnik / Виктор Толочко
Сертификаты ЦТ начали выдавать в Беларуси

Выдача сертификатов о прохождении ЦТ началась в Беларуси в понедельник. Документ с баллом за экзамен необходимо иметь практически всем абитуриентам белорусских вузов.

Как заявил в понедельник Жарко, максимальный результат на тестировании по одному предмету получили 303 абитуриента. По двум предметам максимальный балл набрали 11 человек. В целом же, отметил вице-премьер, результаты тестирования несколько лучше прошлогодних.

"Это говорит о том, что тесты доступны, соответствуют учебной программе", — сообщил Жарко, его слова привела БелТА.

В 2016-м максимальную оценку на ЦТ получили 330 человек.

Уже после завершения вступительной кампании в вузы Беларуси в правительстве планируют провести большое совещание по централизованному тестированию и поступлению.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с критикой ЦТ — задания тестирования, по его словам, бывают слишком тяжелыми, а подход к проведению экзамена по ряду предметов можно и изменить.

Читайте также о ЦТ на Sputnik:

Подробности о том, где и как забирать сертификаты ЦТ >>

Инфографика с проходными баллами в вузы Беларуси >> 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер белорусского правительства считает, что ЦТ абитуриенты сдали лучше, чем в прошлом году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Превышение радионуклидов в грибах на Гомельщине составило более 40%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика