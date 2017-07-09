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ЦТ на "отлично" написали более 300 абитуриентов
10.07.2017 12:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Централизованное тестирование на 100 баллов сдали в этом году более 300 человек, заявил журналистам в понедельник вице-премьер Беларуси Василий Жарко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выдача сертификатов о прохождении ЦТ началась в Беларуси в понедельник. Документ с баллом за экзамен необходимо иметь практически всем абитуриентам белорусских вузов.
Как заявил в понедельник Жарко, максимальный результат на тестировании по одному предмету получили 303 абитуриента. По двум предметам максимальный балл набрали 11 человек. В целом же, отметил вице-премьер, результаты тестирования несколько лучше прошлогодних.
"Это говорит о том, что тесты доступны, соответствуют учебной программе", — сообщил Жарко, его слова привела
В 2016-м максимальную оценку на ЦТ получили 330 человек.
Уже после завершения вступительной кампании в вузы Беларуси в правительстве планируют провести большое совещание по централизованному тестированию и поступлению.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с критикой ЦТ — задания тестирования, по его словам, бывают слишком тяжелыми, а подход к проведению экзамена по ряду предметов можно и изменить.
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Вице-премьер белорусского правительства считает, что ЦТ абитуриенты сдали лучше, чем в прошлом году.
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