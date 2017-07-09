В Лепельском районе 6-летний ребенок получил ожоги, бросив горящую спичку в канистру из-под бензина

Спасатели получили сообщение о происшествии в 14.25. В деревне Камень Лепельского района ребенок получил ожоги, когда бросил горящую спичку в пустую канистру из-под бензина, сообщает МЧС.

6-летний ребенок, находясь во дворе своего дома, бросил горящую спичку в пустую канистру из-под бензина. Произошло воспламенение паров бензина, в результате чего мальчик получил термические ожоги 1−2 степени пяти процентов лица и шеи, термоинголяционную травму.

Родители вызвали скорую медицинскую помощь, после чего ребенка госпитализировали в УЗ «Лепельская ЦРБ».

Спасатели напомнинают взрослым: храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах;

не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи;

объясните ребенку, что в случае возникновения пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться;

не запугивая ребенка, расскажите правила безопасности и «проиграйте» различные ситуации;

выучите с ребенком ваш домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости он мог сам обратиться за помощью в службу спасения;

возле телефона на листе бумаги напишите номера экстренных служб, и объясните ребенку при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться.

самое главное, ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра.