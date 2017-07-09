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В Лепельском районе 6-летний ребенок получил ожоги, бросив горящую спичку в канистру из-под бензина
10.07.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Спасатели получили сообщение о происшествии в 14.25. В деревне Камень Лепельского района ребенок получил ожоги, когда бросил горящую спичку в пустую канистру из-под бензина,
6-летний ребенок, находясь во дворе своего дома, бросил горящую спичку в пустую канистру из-под бензина. Произошло воспламенение паров бензина, в результате чего мальчик получил термические ожоги 1−2 степени пяти процентов лица и шеи, термоинголяционную травму.
Родители вызвали скорую медицинскую помощь, после чего ребенка госпитализировали в УЗ «Лепельская ЦРБ».
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Произошло воспламенение паров бензина, в результате чего мальчик получил термические ожоги 1−2 степени пяти процентов лица и шеи, термоинголяционную травму.
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