﻿ В Лепельском районе 6-летний ребенок получил ожоги, бросив горящую спичку в канистру из-под бензина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лепельском районе 6-летний ребенок получил ожоги, бросив горящую спичку в канистру из-под бензина

10.07.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спасатели получили сообщение о происшествии в 14.25. В деревне Камень Лепельского района ребенок получил ожоги, когда бросил горящую спичку в пустую канистру из-под бензина, сообщает МЧС.

6-летний ребенок, находясь во дворе своего дома, бросил горящую спичку в пустую канистру из-под бензина. Произошло воспламенение паров бензина, в результате чего мальчик получил термические ожоги 1−2 степени пяти процентов лица и шеи, термоинголяционную травму.

Родители вызвали скорую медицинскую помощь, после чего ребенка госпитализировали в УЗ «Лепельская ЦРБ».

Спасатели напомнинают взрослым:

  • храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах;
  • не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, топить печи;
  • объясните ребенку, что в случае возникновения пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться;
  • не запугивая ребенка, расскажите правила безопасности и «проиграйте» различные ситуации;
  • выучите с ребенком ваш домашний адрес и номер телефона, чтобы при необходимости он мог сам обратиться за помощью в службу спасения;
  • возле телефона на листе бумаги напишите номера экстренных служб, и объясните ребенку при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться.
  • самое главное, ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра.
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произошло воспламенение паров бензина, в результате чего мальчик получил термические ожоги 1−2 степени пяти процентов лица и шеи, термоинголяционную травму.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
У "віцебскіх Курапатах" стварылі новы мемарыял
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика