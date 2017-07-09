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"Испугался и проехал 57 км на велосипеде". Пропавшего с дачи 10-летнего Никиту нашли в Минске

10.07.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Пропавшего 9 июля в Дзержинском районе 10-летнего мальчика нашли на следующий день в Минске. Ребенок случайно поцарапал телефон друга и, боясь наказания, выкатил велосипед и уехал с дачи в Минск. Случайные прохожие показывали ребенку верную дорогу, но никого не смутило, что школьник едет один по трассе.

Никита проехал 57 километров. Фото: группа Vk поисково-спасательного отряда "Ангел"

— К счастью, сегодня утром в 11.00 мы нашли мальчика. Накануне нам позвонили родители Никиты и попросили подключиться к поиску. Было принято решение сразу подъехать к дому ребенка в Минске, где он живет с родителями, там его и нашли с велосипедом. Увидел нас и расплакался, — рассказывает TUT.BY Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел».

Днем 9 июля Никита отдыхал на даче вместе с родителями в Дзержинском районе. Между мальчиком и его другом случился небольшой конфликт: дети баловались, Никита случайно задел чужой мобильный телефон. Когда бабушка друга сказала, что пожалуется на него родителям, мальчик испугался, сел на велосипед и поехал в Минск. Никиту искала милиция, солдаты, родные и близкие, поисково-спасательный отряд «Ангел».

— Он проехал 57 километров, думал, может, родители вернутся в город, но они всю ночь искали сына на даче. Никита переночевал в подъезде, ничего не ел и не пил, потому что не было денег. Он ведь и на велосипеде поехал в Минск лишь потому, что не мог купить билет на электричку, — продолжает рассказывать Сергей Ковган.

Чтобы не потеряться, мальчик останавливался несколько раз на дороге, спрашивал у прохожих на дорогу на Минск. Сейчас Никита уже с родителями.

Если вы хотите стать волонтером «Ангела», можете зарегистрироваться на официальном сайте отряда. Также возможно оказать финансовую помощь — USSD-запрос для абонентов МТС *222*13#.

 
Теги: Минск
 
 
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Мальчик случайно поцарапал телефон друга и, боясь наказания, выкатил велосипед и уехал с дачи в Минск. Случайные прохожие показывали ребенку верную дорогу, но...

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