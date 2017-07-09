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Виновника смертельного ДТП в Узденском районе взяли под стражу

10.07.2017 13:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Водитель, который подозревается в совершении смертельного ДТП в Узденском районе, заключен под стражу, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Виновника смертельного ДТП в Узденском районе взяли под стражу
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария произошла ночью 5 июля в деревне Заболотье: автомобиль Renault Laguna на закруглении дороги вылетел в кювет, при этом пострадали две пассажирки машины, одна из которых впоследствии скончалась.

"Учитывая тяжесть совершенного преступного деяния, в отношении молодого человека санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия", – сказала Белоног.

Она также сообщила, что на момент аварии 25-летний водитель был пьян: у него в крови было обнаружено 1,71 промилле алкоголя.

По информации Белоног, молодой человек является фигурантом дела, возбужденного по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). 

 
Теги: Минск
 
 
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На момент аварии 25-летний водитель был пьян: у него в крови было обнаружено 1,71 промилле алкоголя.

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