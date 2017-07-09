Виновника смертельного ДТП в Узденском районе взяли под стражу

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Водитель, который подозревается в совершении смертельного ДТП в Узденском районе, заключен под стражу, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



© Фото: ГАИ Минского района Массовое ДТП в Минском районе: столкнулись трактор и 3 легковушки

Авария произошла ночью 5 июля в деревне Заболотье: автомобиль Renault Laguna на закруглении дороги вылетел в кювет, при этом пострадали две пассажирки машины, одна из которых впоследствии скончалась.

"Учитывая тяжесть совершенного преступного деяния, в отношении молодого человека санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия", – сказала Белоног.

Она также сообщила, что на момент аварии 25-летний водитель был пьян: у него в крови было обнаружено 1,71 промилле алкоголя.

По информации Белоног, молодой человек является фигурантом дела, возбужденного по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).