МИНСК, 10 июл — Sputnik. Бывшего настоятеля церкви в Гатово Константина Бурыкина приговорили к трем годам колонии усиленного режима за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Бурыкин был задержан в ноябре прошлого года, в его квартире нашли два пистолета и патроны. Позже общественность узнала о симпатиях экс-священника из Гатово к нацистским течениям — у него на груди есть татуировка со свастикой, а дома хранилось много книг и дисков, посвященных Третьему рейху.

Суд Заводского района столицы признал Бурыкина виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Как и запрашивал прокурор, экс-священнику дали три года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Сам Бурыкин ранее признавал свою вину, однако просил не разлучать его с семьей. Бывший священник заявлял, что оружие ему подарили в начале двухтысячных члены запрещенного "Русского национального единства" (РНЕ) и он не имел умысла его использовать. Старые же патроны, по его словам, когда-то домой принес младший сын.

Также Бурыкин заявлял о том, что с обысками к нему домой пришли после "анонимки", поступившей на священнослужителя от "завистников" из федерации пауэрлифтинга, которой он последние годы занимался.

У Константина Бурыкина жена и четверо детей. Семья и знакомые бывшего священника приходили на судебные заседания. После оглашения решения светского суда свой вердикт вынесет и Белорусская православная церковь — Бурыкину уже запрещено носить рясу и проводить богослужения, однако сана его не лишали.