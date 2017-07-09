ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бурыкина приговорили к трем годам колонии усиленного режима

10.07.2017 14:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Бывшего настоятеля церкви в Гатово Константина Бурыкина приговорили к трем годам колонии усиленного режима за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Бурыкин был задержан в ноябре прошлого года, в его квартире нашли два пистолета и патроны. Позже общественность узнала о симпатиях экс-священника из Гатово к нацистским течениям — у него на груди есть татуировка со свастикой, а дома хранилось много книг и дисков, посвященных Третьему рейху.

Суд Заводского района столицы признал Бурыкина виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Как и запрашивал прокурор, экс-священнику дали три года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Сам Бурыкин ранее признавал свою вину, однако просил не разлучать его с семьей. Бывший священник заявлял, что оружие ему подарили в начале двухтысячных члены запрещенного "Русского национального единства" (РНЕ) и он не имел умысла его использовать. Старые же патроны, по его словам, когда-то домой принес младший сын.

Также Бурыкин заявлял о том, что с обысками к нему домой пришли после "анонимки", поступившей на священнослужителя от "завистников" из федерации пауэрлифтинга, которой он последние годы занимался.

У Константина Бурыкина жена и четверо детей. Семья и знакомые бывшего священника приходили на судебные заседания. После оглашения решения светского суда свой вердикт вынесет и Белорусская православная церковь — Бурыкину уже запрещено носить рясу и проводить богослужения, однако сана его не лишали.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района столицы поддержал запрос прокурора на меру наказания для бывшего священника.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебчанин уехал на заработки в Россию и пропал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика