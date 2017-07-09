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Витебчанин уехал на заработки в Россию и пропал

10.07.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Родные и милиция ищут 32-летнего уроженца Витебска Александра Шаденко. Мужчина отправился на заработки в Москву, и с 5 июля связь с ним оборвалась. Информацию о розыске публикует поисковый отряд «Ангел».


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Александр Шаденко проживает в Витебске по улице 14-й Полоцкой, 61. Он отправился работать в российскую столицу и с прошлой среды на связь он не выходил.

Сообщается, что мужчина страдает психическим заболеванием. Его розыском занимаются сотрудники Железнодорожного РОВД Витебска.

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые. Был одет: синие джинсы, синие кроссовки с белыми шнурками. Особые приметы: тату на груди в виде головы волка с оскалом.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33, либо в милицию 102. Телефон содружества волонтеров «Поиск пропавших людей» (Россия): +7 (499) 686-02-01

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
Теги: Витебск
 
 
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С прошлой среды мужчина не выходит на связь. Он работал в Москве.

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