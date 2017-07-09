Фотофакт: очереди за сертификатами ЦТ

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Большие очереди из желающих забрать сертификаты ЦТ абитуриентов образовались в столичных вузах в понедельник, сообщили Sputnik читатели.



© Sputnik / Виктор Толочко ЦТ на "отлично" написали более 300 абитуриентов

Сертификаты о прохождении централизованного тестирования начали выдавать в белорусских вузах 10 июля, а уже с 12 июля стартует подача документов в высшие учебные заведения.

Во многих минских университетах в первый день выдачи сертификатов образовались большие очереди. Так, в Белорусском государственном педагогическом университете время ожидания может составлять около 20 минут.

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Сертификаты о прохождении централизованного тестирования выдают при предъявлении пропуска на тестирование и документа, удостоверяющего личность. Могут отдать документ и законным представителям абитуриента.

Действовать сертификаты о прохождении экзамена будут в течение двух лет — до конца 2018 года.