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Фотофакт: очереди за сертификатами ЦТ
10.07.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Большие очереди из желающих забрать сертификаты ЦТ абитуриентов образовались в столичных вузах в понедельник, сообщили Sputnik читатели.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сертификаты о прохождении централизованного тестирования начали выдавать в белорусских вузах 10 июля, а уже с 12 июля стартует подача документов в высшие учебные заведения.
Во многих минских университетах в первый день выдачи сертификатов образовались большие очереди. Так, в Белорусском государственном педагогическом университете время ожидания может составлять около 20 минут.
Сертификаты о прохождении централизованного тестирования выдают при предъявлении пропуска на тестирование и документа, удостоверяющего личность. Могут отдать документ и законным представителям абитуриента.
Действовать сертификаты о прохождении экзамена будут в течение двух лет — до конца 2018 года.
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Выдавать сертификаты централизованного тестирования начали в Беларуси в понедельник.
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