В Бресте появятся четыре велокофейни

В Бресте заработают четыре мобильные велокофейни, пишет «Вечерний Брест».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вечерний Брест

Четыре веселые тележки, как правило, выдержанные в стилистике начала XX века, разместятся в самом центре города: на пересечении улиц Куйбышева с Мицкевича (со стороны автовокзала), на пересечении Буденного и Советской, на проспекте Машерова вблизи дома № 35 и на Набережной Франциска Скорины (напротив магазина «1000 мелочей»). Кто будет владельцем этих площадок — решит аукцион.

В Беларусь необычный вид торговли привез индивидуальный предприниматель из Витебска, долгое время живший в Европе. Главный козырь велокофейни — мобильность. Кофейня улавливает основные потоки людей и «следует» за ними, предлагая свой нехитрый товар — кофе и, возможно, выпечку.