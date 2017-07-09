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В Бресте появятся четыре велокофейни
10.07.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте заработают четыре мобильные велокофейни,
Четыре веселые тележки, как правило, выдержанные в стилистике начала XX века, разместятся в самом центре города: на пересечении улиц Куйбышева с Мицкевича (со стороны автовокзала), на пересечении Буденного и Советской, на проспекте Машерова вблизи дома № 35 и на Набережной Франциска Скорины (напротив магазина «1000 мелочей»). Кто будет владельцем этих площадок — решит аукцион.
В Беларусь необычный вид торговли привез индивидуальный предприниматель из Витебска, долгое время живший в Европе. Главный козырь велокофейни — мобильность. Кофейня улавливает основные потоки людей и «следует» за ними, предлагая свой нехитрый товар — кофе и, возможно, выпечку.
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Четыре веселые тележки, как правило, выдержанные в стилистике начала XX века, разместятся в самом центре города.
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