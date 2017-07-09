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в гомельском парке на набережной Сожа повредили плафоны композиции "Маяк"
10.07.2017 14:47 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в гомельском парке кто-то повредил известную композицию «Маяк». От вандалов пострадали плафоны трех фонарей,
Композиция «Маяк» — излюбленное место встреч и свиданий горожан. Появилась после
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В выходные в гомельском парке кто-то повредил известную композицию "Маяк". От вандалов пострадали плафоны трех фонарей
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