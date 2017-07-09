В выходные в гомельском парке кто-то повредил известную композицию «Маяк». От вандалов пострадали плафоны трех фонарей, сообщает газета «Гомельские ведомости».





Композиция «Маяк» — излюбленное место встреч и свиданий горожан. Появилась после реконструкции набережной реки Сож на территории Дворцо-паркового ансамбля в сентябре 2015 года. Она представляет из себя 48 опор со светильниками.



