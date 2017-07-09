ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

в гомельском парке на набережной Сожа повредили плафоны композиции "Маяк"

10.07.2017 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В выходные в гомельском парке кто-то повредил известную композицию «Маяк». От вандалов пострадали плафоны трех фонарей, сообщает газета «Гомельские ведомости».


Композиция «Маяк» — излюбленное место встреч и свиданий горожан. Появилась после реконструкции набережной реки Сож на территории Дворцо-паркового ансамбля в сентябре 2015 года. Она представляет из себя 48 опор со светильниками.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в гомельском парке кто-то повредил известную композицию "Маяк". От вандалов пострадали плафоны трех фонарей

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бурыкина приговорили к трем годам колонии усиленного режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика