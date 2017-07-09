Заплатили, но на море не попали. Милиция ищет пострадавших от действий столичной турфирмы

Вчера стало известно , что несколько десятков человек обратились с заявлениями в милицию на директора турфирмы «Калипсо Тур», которая взяла предоплату, но не отправила их на море. Столичные правоохранители ищут других людей, которые заключили договоры с этой компанией. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото с сайта ukuraina-jouhou.info.

В милицию обратились люди и рассказали о том, что ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» продали им путевки за границу, но туры не состоялись. В частности, речь шла о поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр. В Октябрьское РУВД обратились уже около 40 потерпевших.

Телеканал ОНТ сообщал , что некоторые заплатили за путевку «Калипсо Тур» еще в декабре, а когда пришло время вылетать, оказалось, что номер в отеле не забронировали, а рейс в графике вылетов не числится.

«Мы не улетели. Говорят, что денег нет, а наш тур не был проплачен», — рассказывала одна из потерпевших.

Правоохранители полагают, что число заключивших договоры с этими туроператорами может быть больше, чем 40 человек.

Если вы заключали договор об оказании туристических услуг с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», милиция просит обращаться по телефонам: (8−017) 239−64−73, (8−017) 226−21−05, (8−029) 562−76−93.