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Заплатили, но на море не попали. Милиция ищет пострадавших от действий столичной турфирмы
10.07.2017 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Вчера
В милицию обратились люди и рассказали о том, что ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» продали им путевки за границу, но туры не состоялись. В частности, речь шла о поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр. В Октябрьское РУВД обратились уже около 40 потерпевших.
Телеканал ОНТ
«Мы не улетели. Говорят, что денег нет, а наш тур не был проплачен», — рассказывала одна из потерпевших.
Правоохранители полагают, что число заключивших договоры с этими туроператорами может быть больше, чем 40 человек.
Если вы заключали договор об оказании туристических услуг с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», милиция просит обращаться по телефонам: (8−017) 239−64−73, (8−017) 226−21−05, (8−029) 562−76−93.
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В милицию обратилось уже 40 человек.
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