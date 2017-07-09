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В Гомеле задержали мужчину с 16 граммами героина

10.07.2017 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент произошел в пригороде областного центра — на улице Добрушской. Милиционеры задержали жителя деревни Березки Гомельского района. При личном досмотре у него обнаружили 16,17 грамма героина, пишет «СБ. Беларусь Сегодня».

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Задержанный нигде не работает и ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

В эти же сутки милиция задержала жителя Мозыря, в доме которого изъято более трех килограммов маковой соломки, пакет со шприцами, а также компоненты и оборудование для приготовления экстракционного опия.

 
 
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В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Задержанный нигде не работает и ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

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