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Власти Польши рассказали, когда сумма для выдачи VAT снизится до 200 зл

10.07.2017 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Сумма порога для выдачи чека Tax Free снизится в Польше с 300 до 200 злотых с 1 августа 2017 года, сообщила Национальная налоговая администрация страны.

Власти Польши рассказали, когда сумма для выдачи VAT снизится до 200 зл
© Pixabay
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"1 августа 2017 года с 300 до 200 злотых снизится минимальная сумма общей стоимости покупок, при которой путешественник может претендовать на возврат налога", — говорится в сообщении.

Основанием для снижения минимальной суммы для получения чека Tax Free послужило распоряжение Минфина страны от 23 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что минимальный порог для оформления документа VAT будет снижен с 1 июня, однако в этот день польские магазины, как и ранее, выдавали чеки Tax Free, начиная от суммы в 300 злотых. При этом продавцы заявляли, что конкретная дата снижения суммы пока неизвестна.

Порог для увеличения суммы для выдачи документа VAT был увеличен до 300 злотых 1 июня 2016 года. После этого многие польские магазины отказались участвовать в системе Tax Free.

 
Теги: Минск
 
 
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Распоряжение о снижении суммы для возможности возврата НДС было сделано польским министерством финансов.

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