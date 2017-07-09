Власти Польши рассказали, когда сумма для выдачи VAT снизится до 200 зл

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Сумма порога для выдачи чека Tax Free снизится в Польше с 300 до 200 злотых с 1 августа 2017 года, сообщила Национальная налоговая администрация страны.

"1 августа 2017 года с 300 до 200 злотых снизится минимальная сумма общей стоимости покупок, при которой путешественник может претендовать на возврат налога", — говорится в сообщении.

Основанием для снижения минимальной суммы для получения чека Tax Free послужило распоряжение Минфина страны от 23 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что минимальный порог для оформления документа VAT будет снижен с 1 июня , однако в этот день польские магазины, как и ранее, выдавали чеки Tax Free, начиная от суммы в 300 злотых. При этом продавцы заявляли, что конкретная дата снижения суммы пока неизвестна .

Порог для увеличения суммы для выдачи документа VAT был увеличен до 300 злотых 1 июня 2016 года. После этого многие польские магазины отказались участвовать в системе Tax Free.