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Власти Польши рассказали, когда сумма для выдачи VAT снизится до 200 зл
10.07.2017 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Сумма порога для выдачи чека Tax Free снизится в Польше с 300 до 200 злотых с 1 августа 2017 года, сообщила Национальная налоговая администрация страны.
"1 августа 2017 года с 300 до 200 злотых снизится минимальная сумма общей стоимости покупок, при которой путешественник может претендовать на возврат налога", — говорится в сообщении.
Основанием для снижения минимальной суммы для получения чека Tax Free послужило распоряжение Минфина страны от 23 июня 2017 года.
Ранее сообщалось, что минимальный порог для оформления документа VAT
Порог для увеличения суммы для выдачи документа VAT был увеличен до 300 злотых 1 июня 2016 года. После этого многие польские магазины отказались участвовать в системе Tax Free.
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Распоряжение о снижении суммы для возможности возврата НДС было сделано польским министерством финансов.
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