«Азбука маленького белоруса» — совершенно новое пособие, где каждой букве соответствует слово - символ родной земли. Объясняется его значение строками из произведений белорусских поэтов. У пособия уже есть электронная версия, сейчас авторы работают над мобильной. Вместо тетрадей и скучных учебников — интерактивная доска и раскраски, сообщает телеканал ОНТ.



Фото: скрин с видео

Урок родного языка больше напоминает игру — ребята складывают из букв слова, рисуют новые понятия и даже читают стихи, правда, пока с помощью учителя. На такие уроки дети ходят с удовольствием даже на каникулах — в расписание школьного лагеря пришлось даже включить дополнительное занятие.

«После занятий с использованием этого пособия дети вводят в лексикон белорусские слова. И это очень радует», — рассказывает учитель-дефектолог начальной школы № 1 Гродно Валентина Самойлик.

Закрепить полученные знания можно с помощью планшета. Это самый любимый элемент урока. «Азбука маленького белоруса» — победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Это новый проект, аналогов в стране нет. Создатели — преподаватели и студенты Гродненского колледжа техники, технологий и дизайна. Идея родилась, когда родители заметили, с какими сложностями сталкиваются дети при изучении родного языка.

«Наш педагог подобрала стихи, ориентировала на себя, на своего ребенка. Ей хотелось, чтобы ее ребенок изучал, видел и узнавал», — говорит одна из участниц команды разработчиков проекта Надежда Степуро.

Каждой букве алфавита соответствует страница с картинкой и стихами на белорусском языке на тему родной земли и истории. В стихотворной форме дети узнают, что такое герб, рушник, трактор, цимбалы. В азбуку вошли творения белорусских классиков (Купалы, Коласа, Бровки) и современных авторов.

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«Горад Мiнск я шукаю на карце», — эти строки, когда-то написанные поэтессой Еленой Терешковой, теперь будут повторять тысячи первоклашек.

Пособие постоянно дорабатывают, на днях вышла мини-версия отдельных страниц азбуки — на карманных календарях, закладках и даже на обертках конфет. Один из белорусских производителей готов выпустить первую партию обучающих сладостей. Вскоре появится и мобильная версия азбуки — создание приложения доверили студентам.

«Самое сложное — это то, чтобы на всех устройствах оно одинаково смотрелось и одинаково работало, не было никаких зависаний. Все должно быть интуитивно понятно даже ребёнку». — рассказывает учащийся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна Дмитрий Стрельцов.

Осенью в качестве эксперимента «Азбуку маленького белоруса» включат в учебную программу нескольких детских садов и школ Гродно. Чиновники идею поддержали и готовы помочь ее воплотить.

«Мы направим его для экспертизы в Национальный институт образования для того, чтобы получить гриф министерства с рекомендацией для использования в образовательном процессе. Тогда эту азбуку смогут читать не только маленькие гродненцы, но и дети всей страны», — говорит начальник отдела управления образования Гродненского облисполкома Светлана Ковалевская.

Разработчики готовы пойти дальше и предложить маленьким белорусам сразу серию азбук и тематических книг на белорусской мове — о природных явлениях, названиях городов, памятниках архитектуры, а также об известных соотечественниках.