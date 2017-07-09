ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конгресс русской прессы стартует во вторник в Минске

10.07.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Всемирный конгресс русской прессы пройдет 11-15 июля в Беларуси, сообщили Sputnik в министерстве информации республики.

Конгресс русской прессы состоится уже в XIX раз. Традиционно, для участия в нем собираются журналисты и медиаменеджеры из разных стран, где функционируют русскоязычные СМИ.

Программой конгресса в Минске предусмотрено приветственное слово президента Беларуси Александра Лукашенко, а также ряд иных мероприятий.

Во вторник медиаменеджеры и журналисты возложат венки к Вечному огню в Минске и познакомятся со спортивным потенциалом республики. В рамках основного дня конгресса состоятся две панельные сессии, после чего участники примут декларацию.

Среди экспертов, которые выступят на XIX конгрессе русской прессы — и руководитель агентства Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко, который не так давно получил престижную премию "Медиа-менеджер России".

Участники события будут находиться в Беларуси до 15 июля: за эти дни они посетят не только профильные мероприятия, но также и экскурсии по Минску, Витебску и Полоцку. Запланировано и посещение некоторых предприятий.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди экспертов в работе международного конгресса - и руководитель агентства Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
За визой в Голландию по-прежнему надо будет идти в немецкое посольство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика