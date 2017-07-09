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Конгресс русской прессы стартует во вторник в Минске
10.07.2017 16:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Всемирный конгресс русской прессы пройдет 11-15 июля в Беларуси, сообщили Sputnik в министерстве информации республики.
Конгресс русской прессы состоится уже в XIX раз. Традиционно, для участия в нем собираются журналисты и медиаменеджеры из разных стран, где функционируют русскоязычные СМИ.
Программой конгресса в Минске предусмотрено приветственное слово президента Беларуси Александра Лукашенко, а также ряд иных мероприятий.
Во вторник медиаменеджеры и журналисты возложат венки к Вечному огню в Минске и познакомятся со спортивным потенциалом республики. В рамках основного дня конгресса состоятся две панельные сессии, после чего участники примут декларацию.
Среди экспертов, которые выступят на XIX конгрессе русской прессы — и
Участники события будут находиться в Беларуси до 15 июля: за эти дни они посетят не только профильные мероприятия, но также и экскурсии по Минску, Витебску и Полоцку. Запланировано и посещение некоторых предприятий.
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Среди экспертов в работе международного конгресса - и руководитель агентства Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко.
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