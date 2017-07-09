Конгресс русской прессы стартует во вторник в Минске

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Всемирный конгресс русской прессы пройдет 11-15 июля в Беларуси, сообщили Sputnik в министерстве информации республики.

Конгресс русской прессы состоится уже в XIX раз. Традиционно, для участия в нем собираются журналисты и медиаменеджеры из разных стран, где функционируют русскоязычные СМИ.

Программой конгресса в Минске предусмотрено приветственное слово президента Беларуси Александра Лукашенко, а также ряд иных мероприятий.

Во вторник медиаменеджеры и журналисты возложат венки к Вечному огню в Минске и познакомятся со спортивным потенциалом республики. В рамках основного дня конгресса состоятся две панельные сессии, после чего участники примут декларацию.

Среди экспертов, которые выступят на XIX конгрессе русской прессы — и руководитель агентства Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко, который не так давно получил престижную премию "Медиа-менеджер России" .

Участники события будут находиться в Беларуси до 15 июля: за эти дни они посетят не только профильные мероприятия, но также и экскурсии по Минску, Витебску и Полоцку. Запланировано и посещение некоторых предприятий.