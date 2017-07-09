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За визой в Голландию по-прежнему надо будет идти в немецкое посольство

10.07.2017 16:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Основными задачами Отделения посольства Нидерландов в Минске станут отслеживание ситуации в Беларуси, а также стимулирование и организация контактов на разных уровнях, заявил на пресс-конференции в Минске посол Нидерландов в Польше и Беларуси по совместительству Рон ван Дартель.

"В основном мы будем заниматься отслеживанием событий, происходящих в Беларуси, будем контактировать с представителями правительства и бизнес-кругами. Я как и прежде буду руководить из Варшавы, здесь будет находиться временный поверенный в делах, а также еще один сотрудник. А консульские услуги будут оказываться немецким посольством, как это происходило и раньше", — рассказал дипломат.

За визой в Голландию по-прежнему надо будет идти в немецкое посольство
© Sputnik / Александр Шурмелев
Как открывали отделение посольства Нидерландов в Минске

Открытие минского офиса — это большой шаг в развитие двусторонних отношений, заявила на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерландов Йоханна Брандт. Госпожа Брандт вместе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем утром в понедельник в торжественном обстановке открыла Отделение посольства Нидерландов в Минске.

По мнению госпожи Брандт, постоянное присутствие на месте дипломата позволит Нидерландам лучше узнать, что происходит в Беларуси и эффективнее взаимодействовать с белорусскими коллегами.

За визой в Голландию по-прежнему надо будет идти в немецкое посольство
© Sputnik / Артем Бордовский
Заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерландов Йоханна Брандт

Замминистра рассказала о трех столпах, на которых базируется внешняя политика Нидерландов. Это стабильность, в том числе и в регионе; процветание, которое обеспечивают открытые и конкретная экономики, а также правосудие. По словам госпожи Брандт, процветание и стабильность достижимы только при соблюдении прав человека и принципа верховенства закона.

"И мы будем работать с этими тремя аспектами в Беларуси. Будем взаимодействовать не только с белорусскими властями, но и гражданским обществом, бизнес-крагами и устанавливать контакты между людьми непосредственно", — сказала заместитель министра иностранных дел Нидерландов.

При этом о конкретных совместных бизнес-проектах дипломаты рассказать пока не смогли. Высказали надежду, что открытие офиса поспособствует налаживанию контактов между деловыми кругами.

За визой в Голландию по-прежнему надо будет идти в немецкое посольство
© Sputnik / Артем Бордовский
Отделение диппредставительства королевства Нидерланды торжественно открыли в Минске в понедельник

"Как вы знаете, бизнес приходит туда, где он видит возможность для работы. Для этого нужен привлекательный инвестиционный климат, поэтому надо проводить какие-то изменения на правительственном уровне, экономические реформы", — заметила госпожа Брандт.

Отделение посольства Нидерландов было открыто в Минске в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Нидерландами. Сейчас отделение расположилось в одном из бизнес-центров на улице Мясникова.

 
Теги: Минск
 
 
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Офис Королевства Нидерландов в Минске будет в первую очередь следить за событиями в стране и способствовать развитию всевозможных контактов, как между...

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