В Одессе задержали мужчину, который был активным участником массовых беспорядков 2 мая 2014 года в городе. Об этом сообщает прокуратура Одесской области .



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«По ходатайству прокуратуры Одесской области взяли под стражу фигуранта событий 2 мая 2014 года, причастного к массовым беспорядкам на Греческой площади», — сказано в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры отмечает, что по ходатайству прокуратуры Приморский районный суд избрал 37-летнему мужчине меру пресечения в виде ареста.

В сообщении также отмечается, что подозреваемый скрывался от следствия под другой фамилией за пределами Украины. Его задержали в доме родственника в Одессе.

По данным следствия, мужчина, скрывая лицо балаклавой и каской, принимал активное участие в массовых беспорядках на Греческой площади 2 мая 2014 года. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины (Массовые беспорядки).

Как сообщает одесское издание Т АЙМЕР , задержанный является гражданином Беларуси.

Ранее сообщалось, что по делу 2 мая в качестве подозреваемых проходят 34 человека. Среди них – и гражданин Беларуси Олег Шабалин. Его задержали в Одессе, затем он покинул Украину в статусе свидетеля по делу и был задержан и осужден в Беларуси за нарушение правил превентивного надзора.

2 мая 2014 года в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы погибли 48 человек , более 200 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.