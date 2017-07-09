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Как вернуть деньги "тунеядцу": МНС все разъяснило

10.07.2017 17:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси дало разъяснения о порядке возврата гражданам средств, выплаченных в рамках сбора на финансирование государственных расходов.

Как вернуть деньги "тунеядцу": МНС все разъяснило
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава МНС рассказал, как изменится декрет "о тунеядцах"

Декрет №3, также известный как "декрет о тунеядстве", был подписан весной 2015 года. В начале 2017-го его действие приостановили, а президент Беларуси поручил пересмотреть положения документа. В июле стало известно о том, что "тунеядцам" уже начали возвращать уплаченные деньги.

Как пояснили в МНС, вернуть уплаченные за 2015 или 2016 годы деньги могут те граждане, которые в этом году работали и платили налогов, достигли пенсионного возраста или признаны недееспособными.

Для возврата "налога на тунеядство" гражданам необходимо подать в свою инспекцию по налогам и сборам письменное заявление. Деньги же или переводят на банковский счет, или выдают наличными в Беларусбанке.

После подачи заявления деньги должны вернуть в течение месяца.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси подписал распоряжение о возврате денег "тунеядцам" на прошлой неделе, налоговики сразу объяснили – кому и сколько вернут.

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