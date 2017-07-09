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80-летний житель Гомельской области подозревается в сексуальном насилии в отношении 5-летней девочки

10.07.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Одним из районных отделов Следственного комитета Гомельской области по результатам доследственной проверки возбуждено дело в отношении мужчины, 1936 года рождения по ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней).

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, дело возбуждено 4 июля. Дальнейшее расследование проводит следственное управление УСК по Гомельской области.

Как стало известно БелаПАН, насильственные действия сексуального характера были совершены в отношении 5-летней девочки, которая живет по соседству с пенсионером.

«Он внешне благопристойный человек, семейный, у него взрослые дети. Я боюсь, чтобы нас в этом деле не сделали виноватыми, потому что после того, как это произошло, у нас дома проверки за проверками: то милиция, то инспекция по делам несовершеннолетних, то характеристики на нас собирали по соседям и какие-то подписи, что наша семья якобы неблагополучная», — рассказала БелаПАН мать девочки.

По ее словам, родственники подозреваемого занимают различные должности в райцентре, в том числе в местном суде. «Они ко мне приходили, просили забрать заявление, предлагали путевку в санаторий, но я не согласилась. Я слышала, что подозреваемый на меня подал заявление, что якобы я оклеветала его. У нас не было конфликтов, дочка заходила к ним во двор гулять по-соседски, и такое произошло… Я намерена добиться справедливости и наказания для этого пенсионера», — подчеркнула женщина.

В УСК по Гомельской области не сообщают, действительно ли со стороны подозреваемого поступало заявление и проводилась проверка по возможной клевете с потерпевшей стороны.

 
 
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