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Парапланерист из Польши за незаконное пересечение границы наказан штрафом в 690 рублей

10.07.2017 18:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Парапланерист из Польши за незаконное пересечение белорусской границы наказан штрафом в 690 рублей, сообщила помощник председателя суда Московского района Бреста Ирина Войтюк.

Случай произошел вечером 11 июня. Брестские пограничники задержали гражданина Польши, который по воздуху пересек границу Беларуси. При себе у него был мобильный телефон, рация, камера со штативом, комплектующие к параплану.

Суд Московского района Бреста рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1 КоАП. Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест.

«Он подвергнут взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин (690 рублей) с конфискацией предмета совершения правонарушения», — отметили в суде.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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Случай произошел вечером 11 июня. Брестские пограничники задержали гражданина Польши, который по воздуху пересек границу Беларуси.

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