ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2018 году в Минске улучшат качество водопроводной воды

10.07.2017 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Качество питьевой водопроводной воды планируют улучшить в Минске в 2018 году. Об этом сообщил директор «Минскводоканала» Олег Аврутин, пишет агентство «Минск-Новости».


— Инвестиционное развитие «Минскводоканала» предусматривает техническое перевооружение производств, внедрение прогрессивных технических, технологических, экологических, энергосберегающих мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и снижение затрат, — сказал Аврутин. — В настоящее время предприятие реализует мероприятия по обеспечению населения Минска питьевой водой улучшенных органолептических свойств. По заказу предприятия разработана предпроектная документация по объекту реконструкции сооружений хлорного хозяйства с применением хлорида натрия на очистной водопроводной станции. Реализация проекта позволит полностью отказаться от применения опасного вещества хлора. Срок реализации — март 2018 года.

По состоянию на 1 июля 2017 года на балансе «Минскводоканала» находится 3065 километров водопроводных сетей, в системе водоотведения — 1854 километра сетей. Предприятием эксплуатируется Вилейско-Минская водная система, которая включает десятки километров каналов. Ежегодно по каналу подается около 120 млн куб. м воды. Три четверти этого объема используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения и технического водоснабжения промышленных предприятий, оставшаяся часть идет на обводнение Свислочи и Слепянской водной системы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске планируют отказаться от применения опасного вещества хлора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Парапланерист из Польши за незаконное пересечение границы наказан штрафом в 690 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика