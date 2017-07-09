В 2018 году в Минске улучшат качество водопроводной воды

Качество питьевой водопроводной воды планируют улучшить в Минске в 2018 году. Об этом сообщил директор «Минскводоканала» Олег Аврутин, пишет агентство « Минск-Новости ».





— Инвестиционное развитие «Минскводоканала» предусматривает техническое перевооружение производств, внедрение прогрессивных технических, технологических, экологических, энергосберегающих мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и снижение затрат, — сказал Аврутин. — В настоящее время предприятие реализует мероприятия по обеспечению населения Минска питьевой водой улучшенных органолептических свойств. По заказу предприятия разработана предпроектная документация по объекту реконструкции сооружений хлорного хозяйства с применением хлорида натрия на очистной водопроводной станции. Реализация проекта позволит полностью отказаться от применения опасного вещества хлора. Срок реализации — март 2018 года.

По состоянию на 1 июля 2017 года на балансе «Минскводоканала» находится 3065 километров водопроводных сетей, в системе водоотведения — 1854 километра сетей. Предприятием эксплуатируется Вилейско-Минская водная система, которая включает десятки километров каналов. Ежегодно по каналу подается около 120 млн куб. м воды. Три четверти этого объема используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения и технического водоснабжения промышленных предприятий, оставшаяся часть идет на обводнение Свислочи и Слепянской водной системы.