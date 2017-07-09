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Видеокарты на 15 тыс. евро конфисковали таможенники у россиянина
10.07.2017 18:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Факт перемещения коммерческой партии видеокарт выявлен в пункте пропуска "Берестовица", сообщили Sputnik в среду в Гродненской региональной таможне.
Для проверки был остановлен легковой Mercedes под управлением гражданина России, который пересекал польско-белорусскую границу по "зеленому" каналу. Однако при досмотре в автомобиле были обнаружены 42 видеокарты вместе с дисками с ПО для них.
Такое количество гаджетов было расценено таможенниками как коммерческая партия, и 39 видеокарт общей стоимостью более 15 тысяч евро были изъяты до решения суда.
В Беларуси, как и в России, в последнее время наблюдается дефицит мощных видеокарт, которые используются для добычи криптовалюты. Цены на них значительно выросли, причем во многих магазинах, торгующих запчастями для компьютеров, таких видеокарт нет в наличии.
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На просторах как Беларуси, так и России наблюдается повышенный спрос на "видюхи", используемые для майнинга крипотвалют.
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