Видеокарты на 15 тыс. евро конфисковали таможенники у россиянина

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Факт перемещения коммерческой партии видеокарт выявлен в пункте пропуска "Берестовица", сообщили Sputnik в среду в Гродненской региональной таможне.



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Для проверки был остановлен легковой Mercedes под управлением гражданина России, который пересекал польско-белорусскую границу по "зеленому" каналу. Однако при досмотре в автомобиле были обнаружены 42 видеокарты вместе с дисками с ПО для них.

Такое количество гаджетов было расценено таможенниками как коммерческая партия, и 39 видеокарт общей стоимостью более 15 тысяч евро были изъяты до решения суда.

В Беларуси, как и в России, в последнее время наблюдается дефицит мощных видеокарт, которые используются для добычи криптовалюты. Цены на них значительно выросли, причем во многих магазинах, торгующих запчастями для компьютеров, таких видеокарт нет в наличии.