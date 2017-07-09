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ГПК ничего не знает о планах Киева ввести биометрический контроль

10.07.2017 19:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси не получал от своих украинских коллег никакой информации о введении биометрического контроля на границе для иностранцев, сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

ГПК ничего не знает о планах Киева ввести биометрический контроль
© Sputnik Алексей Витвицкий
Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев

В понедельник президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО заявил о введении биометрического контроля для граждан иностранных государств, которые пересекают украинскую границу. Для этого Госпогранслужба получит все необходимые средства, за исполнением решения лично следит министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В настоящее время от пограничного ведомства Украины в Государственный пограничный комитет Беларуси не поступало никакой информации о введении биометрического контроля для иностранцев, пересекающих государственную границу", — сказал Бычковский, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что система должна заработать не позднее января 2018 года. Для технического обеспечения считывания биометрических данных на границе из госбюджета, по его словам, предлагается выделить пограничникам 11,5 миллиона долларов, и еще столько же должно быть выделено пограничникам на "техническую защиту границы". Он также подчеркнул, что в первую очередь биометрический контроль будет действовать в отношении граждан РФ. 

Нынешние белорусские паспорта  не содержат биометрических данных. Ранее сообщалось, что к 1 января 2019 года граждане республики начнут получать такой документ, который предназначен исключительно для поездок за границу. В паспорт будет вживлен электронный чип, содержащий персональные данные — фотографию, электронную подпись и отпечатки пальцев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси не получал от своих украинских коллег никакой информации о введении биометрического...

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