По данным Минобразования, тестирование в этом году сдали более 76 тысяч человек. Часть из них — педагоги. О том, зачем учителя и репетиторы пошли на тестирование, сколько баллов набрали и какие выводы для себя сделали, в материале TUT.BY.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Теперь буду давать абитуриентам меньше информации»

Кто: Екатерина Дешкевич, репетитор центра «100 баллов»

Предмет: русский язык

Результат: 92 балла



Фото: личный архив.

Школу Екатерина закончила в 2008-м, тогда же и сдавала ЦТ. Почему снова пошла на тесты, объясняет просто: захотелось посмотреть, что изменилось за девять лет. Наблюдение первое — задания стали проще.

— Ничего сверх школьной программы на ЦТ по русскому давно нет, — говорит репетитор. — Главное — не растеряться. У меня в итоге три ошибки, для учителя — это очень много. Одна в словообразовании, а две из-за невнимательности.

— Неужели все совсем просто?

— Раньше ребята могли «засесть» на синтаксических и речевых нормах. Сейчас вопросы о том, в правильном ли значении стоит слово в предложении, верный ли рядом предлог — берутся сходу. Даже в прошлом году было сложнее. С запятыми, тире и другим знаками препинания тоже мудрить не пришлось.

Хороший пример — правило на -н- и -нн- в слове. Раньше подбирались сложные варианты: приходилось думать — это краткое причастие или прилагательное, сейчас все понятно. Правда, на одном из нынешних РТ было словосочетание «овчинный тулуп». Большинству ребят даже в голову не пришло, что «овчинный» = овчина + н. Подумали, слово образовано от слова «овца». Все потому, что «овчинный» в жизни встречается редко. Но таких моментов-ловушек в ЦТ почти нет.

— Было задание, которое заставило подумать?

— Словообразование — там, где у меня была ошибка. Стала разбирать слово, мне показалось — слишком просто, и я намудрила. Вышла из аудитории, набрала детей, которых готовила к тестам, а они мне: «Мы же с вами столько раз его разбирали». В общем, они в отличие от меня сделали правильно.

— Мог ли ученик, который не занимался с репетитором, справиться с заданием на 100 баллов?

— Теоретически, да. В учебниках с 5-го по 9 классы есть все правила, которые используются в тесте. 10−11 классы — это уже повторение. Но вопрос — готов ли ребенок к самостоятельной работе? Детей, которые могут и, главное, умеют организовать себя, немного. Они не настроены работать дома. Были случаи, ребята приходили ко мне, и, пока я занимаюсь с другими, просили порешать тесты в соседнем кабинете. Главное — не дома, чтобы не отвлекаться на кровать, компьютер, телевизор.

— Какие пометки сделали для себя после ЦТ?

— То, что теперь буду давать абитуриентам меньше информации. Поняла: в этом году нагружала ребят гораздо больше, чем нужно для ЦТ. Конечно, всегда хочется рассказать и то, и это. А на самом деле для тестирования, например, по каждой части речи достаточно знать лишь пару пунктов. Все должно быть максимально просто.

Буду сокращать теоретическую базу и увеличу практику — задания и тесты. У меня были ученики с математическим складом ума, которые не хотели зубрить правила, но, прорешав какое-то количество тестов, они набирали на ЦТ за 70 баллов. И это ребята, которые не расскажут, как пишется -жи-, -ши-. Отработка на тестах много дает.

«Будь ты хоть трижды профессионал, все равно волнуешься»

Кто: Александр Сорока, репетитор

Предмет: математика

Результат: 89 баллов



Фото: личный архив.

В 2011 году Александр закончил математический факультет БГПУ им. М. Танка и уже шесть лет ведет курсы по математике. На ЦТ пошел по нескольким причинам. Главная из них — понять, готовит ли школа к тестированию. А именно: достаточно ли тех тем, которые есть в учебниках, и времени, отведенного на их изучение, чтобы написать тестирование.

— Мой вывод — 70% теста соответствовали школьной программе, — говорит педагог. — Думаю, даже так: дети, которые учились на честные 9−10 баллов, могли решить задания и на 80 баллов.

— Все равно, получается, без репетитора на заветную сотню не сдашь.

— Я бы сказал по-другому. Если ты не занимался дополнительно, не смотрел литературу, которая идет сверх школьной программы, тогда 100 баллов не наберешь. Для хорошего результата готовиться к ЦТ по математике нужно начинать с 10 класса, потому что за год даже ученик средней успеваемости — это 7−8 баллов, вряд ли сможет ухватить все необходимое.

Основные темы, рассказывает Александр, которые встречаются в ЦТ, идут в учебниках с 9 по 11 класс. Из года в год они с большего повторяются, меняется только расстановка и уровень сложности заданий.

— Например, тяжелая для детей тригонометрия, — продолжает репетитор. — Если раньше в тесте было много тригонометрических уравнений и неравенств, то на этот раз попало одно простенькое тригонометрическое уравнение, которое требовалось упростить и найти корни. Как мне кажется, на темы, которые сложнее для восприятия, на этом ЦТ задания дали легче. Задач на прогрессии вообще не было.

ЦТ, уверен Александр, упрощается с каждым годом.

— Например, в тестах с 2005 по 2009 год уже с третьего задания нужно было сидеть и все расписывать, — поясняет он свою позицию. — В 2015—2017 годах первые пять пунктов были фактически устные. Задания А1-А5 я сделал, пока абитуриентам раздавали листочки с тестированием, выходит, меньше, чем за минуту. Я, кстати, смог сверить на похожесть свой и соседний варианты. Отличались они минимально — числами, единицами измерения и рисунками.

— Все так просто?

— Нет, дальше задания были значительно сложнее. Три из них оказались с подвохом, не заметив который легко ошибиться, — говорит педагог. — Ловушки встречались и в ответах.

— В смысле?

— Решаешь задание, забываешь раскрыть скобки, в итоге получаешь неправильный ответ, находишь его в перечисленных ниже и без всяких сомнений переходишь к следующему заданию.

Некоторые задания части А, уверен собеседник, носили неявный характер. Одно из них — определение кратности.

— Формулировка была такая: выберите правильное определение, — возмущается Александр. — Смотришь, и то не то, и это не вяжется. Единственное, что подходит 31 кратно 1. И ты сомневаешься, потому что в учебниках нигде не говорится о кратности единице. Хотя, по сути, единице кратно любое целое число. Да и само слово кратность ученики в основном слышат в 5−7 классе, а потом им почти не пользуются, заменяя его формулировкой делимости числа с остатком и без остатка.

Не понравилось педагогу и то, что в этом году на ЦТ были объемные вычисления.

— В 10−11 классе дети сидят на занятиях с калькуляторами и телефонами, поэтому многие забывают, как считать в столбик, — делится наблюдениями Александр. — Конечно, можно разложить число на простые множители и посчитать без столбика. Но кто из школьников помнит, как это делается? Последний раз они с этим встречаются в 9 классе. В итоге сыпешься на элементарном.

— Были задания олимпиадного уровня?

— Нет, но в части В пять из 12 заданий по сложности оказались выше школьного уровня, — продолжает Александр. — Решались они, конечно, с помощью формул и теорем, которые есть в учебниках, но, чтобы с ними справиться, нужны дополнительные построения и подстановки. В частности, на задачу В12 я потратил 40 минут. Позже я пришел к выводу, что решение носит частный характер. Знай я это заранее, на задачу бы ушло минут пять. Но откуда школьнику знать эту частность?! В учебниках Шлыкова за 10-й и 11-й класс таких задач и близко нет.

— А какие ошибки были у вас?

— У меня плохой почерк, предполагаю, что один из ответов компьютер просто не распознал, еще два задания в спешке я не перенес в бланк ответов.

По словам Александра, чтобы справиться с тестом ему понадобилось 2,5 часа. Это на час больше, чем если бы он спокойно решал ЦТ дома.

— Будь ты хоть трижды профессионал, все равно волнуешься, — улыбается учитель. — Мне было неважно, каким окажется результат, и то я переживал. Представляю, как себя чувствуют абитуриенты.

«ЦТ не может быть легким, все-таки это отбор»

Кто: Анастасия Мотуз, учитель английского языка гимназии №192 Минска

Предмет: английский язык

Результат: 90 баллов



Фото: личный архив.

В следующем учебном году Анастасия будет работать с учениками 10−11 классов, чтобы понять и прочувствовать, как готовить ребят к ЦТ, она и записалась в этом году на тесты.

— Шесть лет назад, когда я поступала в иняз, тоже сдавала тесты, — рассказывает учитель. — Было интересно посмотреть, как изменились задания за это время.

— И?

— Правила остались те же, но формулировка заданий отличается и упрощается.

По словам педагога, чтобы сдать тестирование на высокую оценку, одних уроков недостаточно. Не обязательно ходить к репетитору, но важно не пропускать факультативы. Тогда в принципе баллов 80 можно набрать.

— В школах и гимназиях на уроках иностранного используется коммуникативный подход, — продолжает Анастасия. — Детей в первую очередь учат разговаривать, грамматике же уделяют меньше внимания. ЦТ, наоборот, в основном требует грамматики, и без дополнительных заданий решить его сложно.

Готовиться к тестированию педагог советует не по учебникам, а по пособиям для сдачи ЦТ: здесь материал собран более компактно и концентрировано.

— В каких заданиях ошиблись?

— У меня было несколько ошибок в части А и одна в части В. Намудрила с предлогами. Это, как по мне, проблемная зона и для абитуриентов, и для людей, которые хорошо знают язык, — поясняет собеседница. — В части В ошиблась в задании, где требовалось дописать подходящее по смыслу слово.

Вообще, в моем варианте встречалось несколько слов, которые в привычной английской речи не употребляются. Общаясь по-английски, мы стараемся избегать сложных конструкций. На тестировании же, наоборот, грамматические конструкции усложняют. Делают это, я так понимаю, чтобы понять уровень знаний человека. ЦТ не может быть легким, все-таки это отбор.

— Какие пометки сделали для себя после ЦТ?

— Мне понравилось, что в тестах были диалоги. Просили, например, расставить реплики в правильном порядке, — говорит Анастасия. — задания такого рода предполагают, что человек должен уметь говорить, а не только разбираться в сухой теории. Любопытно подобрали тексты. Один из них был про идеалы внешности раньше и сейчас. Я пока читала, даже про задание забыла. Думаю, подросткам было интересно.