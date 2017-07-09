В Беларуси разрабатывается проект пункта захоронения радиоактивных отходов АЭС. Информация о разработке размещена на сайте Минэнерго.



Фото: Василий Семашко для TUT.BY

«В целях обеспечения безопасного хранения и изоляции радиоактивных отходов АЭС были разработаны рекомендации по совершенствованию методов и технологических схем их переработки, а также подготовлены предложения к проектным решениям по переработке радиоактивных отходов Белорусской АЭС, их временному хранению на территории АЭС с последующим захоронением», — сообщили в Минэнерго.

Белорусскими учеными были предложены методы очистки жидких радиоактивных отходов с использованием природного минерального сырья и материалов отечественного производства, а также изучена возможность модернизации для этих целей сорбентов, мембран и фильтров производства Беларуси.

В настоящее время разрабатывается концептуальный проект пункта захоронения радиоактивных отходов (кроме высокоактивных), образующихся в процессе эксплуатации и вывода из эксплуатации Белорусской АЭС. Выполняются исследования, необходимые для его сооружения, разработаны рекомендации по созданию общей системы защитных барьеров хранилища радиоактивных отходов для обеспечения их безопасного хранения (захоронения).

«Сооружение данного пункта позволит изолировать радиоактивные отходы АЭС и предотвратить их возможное негативное влияние на окружающую среду», — отметили в Минэнерго.

Напомним, способы обработки различных видов РАО прописаны в «Стратегии обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной электростанции».

«Радиоактивные отходы будут храниться на территории станции в специальном корпусе. Проектом просчитано хранение радиоактивных отходов в течение 10 лет и даже более. По истечении предусмотренного периода есть два возможных варианта: либо расширить возможности проектного хранилища, либо перевозить эти отходы в специальное республиканское централизованное хранилище», — рассказывал в 2013 году литовской стороне главный инженер дирекции строительства атомной электростанции Анатолий Бондарь.

Что же касается отработанного ядерного топлива, то с БелАЭС оно будет возвращаться в Россию, сообщил в апреле этого года заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской АЭС Владимир Горин.

«По межправительственному соглашению отработанное ядерное топливо отправляется на переработку в Россию, то есть у нас оно будет храниться только непродолжительный период», — рассказал Владимир Горин. Транспортироваться в Россию топливо будет по железной дороге. Для этого будут предусмотрены специальные вагоны и контейнеры. По словам Владимира Горина, это отлаженная технология, которая применяется во всем мире.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.