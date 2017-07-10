Космонавт Петр Климук отметил 75-летие на малой родине в Брестской области

В Бресте состоялась церемония чествования первого белорусского космонавта Петра Климука, которому 10 июля исполнилось 75 лет, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Екатерина Гараева

Свой юбилей Петр Ильич решил встретить на малой родине в Брестской области.

«Большего счастья я не нахожу в свои 75 лет. Не ожидал, что так будет. Встретился с родственниками и друзьями и в Томашовке, и в Комаровке. Сегодня (10 июля) вот — в Бресте. Быть на Брестчине — самое большое счастье. В Беларусь возвращаюсь с радостью: как аист в свое гнездо, так и Климук в свою деревню», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о первом полете в космос, Петр Климук признался, что толком его не прочувствовал.



Фото: Екатерина Гараева

«В Байконур полетел дублером, вторым экипажем. А там назначили первым экипажем. Все эти восемь дней довольно быстро и энергично прошли, что я их и не прочувствовал. Но было приятно, что я полетел майором», — поделился воспоминаниями наш прославленный земляк.

Первый космический полет Петр Климук совершил с 18 по 26 декабря 1973 года на космическом корабле «Союз-13». Всего в космос отправлялся трижды.

«Хотелось мне и больше летать на космическом корабле, и больше на орбите быть. Но в жизни не всегда получается так, как хочется. В молодом возрасте меня назначили начальником политотдела (по сути, второе лицо) Центра подготовки космонавтов. В 35 лет генералом стал. Пошел немного по другому пути, но считаю, что он ничуть не хуже», — резюмировал космонавт.



Фото: Екатерина Гараева

На встречу с Петром Климуком пришли многие брестчане. С 75-летием его поздравили руководители областного и городского исполкомов, депутаты, общественные деятели, молодежь. От желающих сфотографироваться или взять автограф у первого белорусского космонавта не было отбоя.