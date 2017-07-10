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На "Калипсо тур" в милицию подано уже около 40 заявлений

10.07.2017 21:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Порядка четырех десятков заявлений граждан были поданы в РУВД Октябрьского района столицы в отношении руководства частной туристической фирмы "Калипсо тур", сообщила в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник пресс-офицер Октябрьского РУВД Эвелина Марковская.

На "Калипсо тур" в милицию подано уже около 40 заявлений
© Фото: стопкадр ОНТ
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Скандал из-за частной турфирмы начал разгораться на прошлой неделе: около сотни человек не могут отправиться в запланированные поездки. При этом, деньги им пока не возвращают.

"В РУВД обратилось около 40 потерпевших — те люди, которые заключали договоры. Сейчас проводится проверка", — сообщила Марковская.

По словам потерпевших от деятельности компании, руководство турфирмы призывает их обращаться в суд и говорит, что в любом случае сможет вернуть только часть денег. Всего от действия "Калипсо тур" пострадали более ста человек.

Также пострадавшие рассказали, что договоры с ними в компании заключали от имени множества несуществующих фирм, что затрудняет решение вопроса о возврате заплаченных за отдых денег.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприниматели заключали договоры на оказание туруслуг от имени несуществующих компаний.

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