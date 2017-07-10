Лукашенко поздравил космонавта Петра Климука с 75-летием

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта Петра Климука с 75-летним юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.



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"Ваш жизненный путь — яркий пример беззаветного служения Отечеству. Мужество, профессионализм, широкая эрудиция, ответственность и преданность своему делу позволили Вам стать выдающимся летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза, — говорится в поздравлении", — отметил белорусский лидер в своем поздравлении.

Лукашенко также добавил, что Климук внес свой вклад в реализацию проектов по созданию белорусских космических аппаратов, которые сегодня, работая на орбитах Земли, помогают решить важные задачи.

Также президент пожелал дважды Герою Советского Союза здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в научной и общественной деятельности.

Петр Климук — уроженец Беларуси, родился в селе Комаровка Брестского района 10 июля 1942 года. Будущий космонавт окончил летное училище, и после службы в армии прошел курс подготовки к космическим полетам. Впервые Климук отправился в космос 18 декабря 1973 года, всего он совершил три космических полета. Имеет многочисленные награды СССР и иностранных государств. С 2003 года — руководитель Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.