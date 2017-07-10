23 года президентства, обманутые многодетные и самые длинные в мире ноги - все за вчера

Доброе утро!

23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы. В принципе, это все, что вам нужно знать о вчерашнем дне. И коротко о погоде : в первой половине недели будет тепло, а вот к выходным похолодает.





ВАЖНОЕ

Оказалось, что новый указ № 240 об адресных жилищных субсидиях отменил старый — о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья. Это жизнь, говорят чиновники: кто не успел — тот опоздал. Как теперь жить этим людям ?

В МНС объяснили, кому и как возвращают налог на тунеядство. Если вам тоже нужно — ищите механизм здесь .

Любителям шопинга на заметку: с 1 августа Польша снижает сумму покупок для возврата Tax Free. На сколько — рассказываем здесь . Кстати, еще одна приятная новость для шопфанов: наш МАРТ поддержал повышение лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц — вместо 22-х, да-да!

У всех приезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев, пообещал президент Порошенко. Зачем и когда — узнаете здесь .

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко уступила румынке Симоне Халеп в четвертом раунде Уимблдона. Но ничего, мы уверены, что Вика себя еще покажет: не зря же она начала готовиться к возвращению на корт уже через полтора месяца после родов. Давайте вспомним , как тренируется лучшая белорусская теннисистка.





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Помните, мы следили за судом над батюшкой из Гатово, который был наставником РНЕ? Вчера суд вынес ему приговор .

На параде в День независимости была не только военная техника, но и танцующие балет тракторы «Беларус». Одним из них управляла Катерина Кирилина — единственная женщина-тракторист на МТЗ. Мы узнали, как Катя стала трактористкой , какую премию получила за балет и каково это — выступать перед президентом.

Заглянули внутрь белорусского нового каркасно-брусового дома. Его владелец говорит, что за 40 тысяч долларов он получил «строение», которое принять в эксплуатацию в здравом рассудке он не может: устранение дефектов будет стоить более трети стоимости дома. Где же так можно было «накосячить» ?





Вот здесь — история гродненской семьи , в которой в конце мая нынешнего года родился мальчик. Всю беременность врачи заверяли родителей, что с будущим ребенком все в порядке: развитие в норме. Однако после родов маме сообщили, что у ребенка синдром Дауна . Теперь они просят врачей объяснить, как так вышло.

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ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

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Поговорили с автором санкций США против Беларуси о прошлом и будущем непростых отношений Минска и Вашингтона. Крис Смит — это именно тот человек, который написал все три редакции американского Акта о демократии в Беларуси — в 2004, 2006 и 2011 годах. В разгар конфликта политик заявил, что место Александра Лукашенко — в трибунале в Гааге, а тот, в свою очередь, на личной встрече назвал его врагом № 1 белорусского народа.

ЦТ в этом году сдали более 76 тысяч человек. Часть из них — педагоги. О том, зачем учителя и репетиторы пошли на тестирование, сколько баллов набрали и какие выводы для себя сделали, — вот здесь . Говорят, кстати, что тесты все проще.

Разбирались, кто, когда и зачем уничтожил исторический облик крупных городов Беларуси. Рассказываем .