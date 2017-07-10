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23 года президентства, обманутые многодетные и самые длинные в мире ноги - все за вчера

11.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы. В принципе, это все, что вам нужно знать о вчерашнем дне. И коротко о погоде: в первой половине недели будет тепло, а вот к выходным похолодает.


ВАЖНОЕ

Оказалось, что новый указ № 240 об адресных жилищных субсидиях отменил старый — о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья. Это жизнь, говорят чиновники: кто не успел — тот опоздал. Как теперь жить этим людям?

В МНС объяснили, кому и как возвращают налог на тунеядство. Если вам тоже нужно — ищите механизм здесь.

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко уступила румынке Симоне Халеп в четвертом раунде Уимблдона. Но ничего, мы уверены, что Вика себя еще покажет: не зря же она начала готовиться к возвращению на корт уже через полтора месяца после родов. Давайте вспомним, как тренируется лучшая белорусская теннисистка.


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ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

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Поговорили с автором санкций США против Беларуси о прошлом и будущем непростых отношений Минска и Вашингтона. Крис Смит — это именно тот человек, который написал все три редакции американского Акта о демократии в Беларуси — в 2004, 2006 и 2011 годах. В разгар конфликта политик заявил, что место Александра Лукашенко — в трибунале в Гааге, а тот, в свою очередь, на личной встрече назвал его врагом № 1 белорусского народа.

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Разбирались, кто, когда и зачем уничтожил исторический облик крупных городов Беларуси. Рассказываем.

И напоследок. Российская модель просит признать ее ноги самыми длинными в мире — шутка ли, 133 см! Смотрите сами.

 

God gifted me with a fabulous height so I could reach the STARS (not only height actually

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! 23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы. В принципе, это все, что вам нужно знать о вчерашнем дне. И коротко о погоде: в...

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