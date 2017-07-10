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На вокзале заменят шесть эскалаторов. На работы уйдет почти год и миллион долларов

11.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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На железнодорожном вокзале в Минске начинаются работы по замене шести эскалаторов. Два из с них уже огорожены. Мы узнали, что случилось со старыми эскалаторами и почему на работы потратят почти целый год.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Эскалаторы на вокзале останавливали еще в прошлом году. Однако после жалоб минчан их отремонтировали. Решение о закупке новых и замене эскалаторов было принято еще в начале прошлого года. Тогда после диагностики Минским городским управлением Госпромнадзора был выявлен износ некоторых элементов близкий к предельному. Установлены эскалаторы российского производства были еще при открытии вокзала и проработали круглосуточно 16 лет.

На днях на железнодорожном вокзале остановили и оградили эскалаторы, на которых люди поднимались из подземного перехода. На паспорте объекта указано, что менять их будут 10 месяцев и закончат 30 апреля 2018 года.

Такой срок прораб Денис Малахов объясняет тем, что на вокзале заменят все шесть эскалаторов, а перекрывать их будут поочередно.

— Сейчас придет другое ограждение, непроницаемое от пыли, и мы начнем основные работы. На замену двух эскалаторов, которые перекрыли сейчас, понадобится 2 месяца, столько же — на работы с другой стороны. Дольше всего будем менять большой центральный эскалатор.

Главный инженер проекта ГП «Институт «БЕЛЖЕЛДОРПРОЕКТ» Сергей Лебедев рассказал, что замена эскалаторов обойдется в миллион долларов, а вместо изношенных российских установят эскалаторы греческой фирмы Kleemann.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, что случилось за старыми эскалаторами и почему на работы потратят почти целый год.

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