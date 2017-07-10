В Гомельской области с 15 июля начнут работать школьные базары

Подготовка торговой сети региона к школьному сезону завершается. В настоящее время формируются торговые запасы потребительских товаров. Активная торговля этим ассортиментом начнется с 15 июля. С этого же дня во всех районах области откроются 35 постоянно действующих школьных базаров, сообщает БЕЛТА .





Широкий ассортимент товаров к новому учебному году предложат «Уголки школьника», которые будут оформлены в более чем 900 объектах торговли по всей области. С 5 августа начнут работу школьные ярмарки выходного дня с участием промышленных предприятий и торговых организаций. К примеру, в Гомеле на площади Восстания необходимые для школьников товары можно будет приобрести 5−6, 12−13, 19−20, 26−27 августа.

Всего в этом сезоне запланировано проведение около 200 ярмарочных мероприятий.

— Основной приоритет — предоставить товары по доступным ценам для всех слоев населения. Торговая надбавка, применяемая к школьной продукции, в магазинах, павильонах, торговых центрах в среднем по области составит около 25%. Многие организации при формировании розничной цены приняли решение установить торговую надбавку на уровне 15%. Также с поставщиками прорабатывается вопрос снижения отпускной цены, — пояснила первый заместитель начальника главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Галина Горбачевская.

В главном управления торговли и услуг облисполкома подсчитали примерную стоимость экипировки школьников. Так, комплект, включающий одежду и обувь для школы и занятий спортом, бумажно-беловые и канцелярские товары, ранец или сумку, для мальчика младшего школьного возраста обойдется от 176 до 465 рублей, для девочки — от 206 до 530 рублей. Для учеников старших классов — от 233 до 533 рублей для мальчика и от 267 до 627 рублей для девочки.

Планируется, что расширенная торговля товарами для школьников будет проходить до 15 сентября, однако при необходимости сроки будут продлены