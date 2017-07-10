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Оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры и сильного ветра объявили синоптики
11.07.2017 09:15 — Новости Общества | Tut.by
На большей части страны во вторник, 11 июля, пройдут дожди с грозами, возможен град, а также сильный ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
11 июля ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут дожди, прогремят грозы, местами при грозах сильные ливни, град. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +24...29°C, в южных районах +30...34°C.
В Минске прогнозируется дождь (вероятность 80-90%), во второй половине дня гроза (вероятность 80-90%), местами по городу при грозе сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра, максимальная температура воздуха днем около +28°C.
На неделе синоптики
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На большей части территории пройдут дожди, прогремят грозы, местами при грозах сильные ливни, град. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозах в отдельных районах...
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